Albares: El pacto sobre Gibraltar debe incluir "por supuesto" el uso del aeropuerto

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre la situación en la que queda Gibraltar tras el Brexit tiene que incluir "por supuesto" el uso conjunto del aeropuerto.



Estas han sido algunas de las consideraciones que ha realizado el ministro de Exteriores en una entrevista en El País, en la que se ha referido a las negociaciones que se reanudarán la semana que viene en Londres entre la UE y el Reino Unido sobre algunos de los principales pilares del futuro acuerdo sobre Gibraltar.



"¿Qué sentido tendría dejar fuera un elemento tan beneficioso para la población como el aeropuerto? A mí me parece un avance que puedan venir vuelos desde aeropuertos españoles y de otros países europeos, fomentar el turismo y las relaciones", sostiene el ministro.



Albares es consciente de que "todo lo que toca al Brexit es complejo", pero está convencido de que se puede encontrar la fórmula porque le parece "absurdo" la alternativa de que no se pueda aterrizar en ese aeropuerto.



Por ello, se ha mostrado optimista de que pueda haber acuerdo, aunque advierte de que no depende de él y que España está poniendo "todo de su parte".



Sobre las relaciones bilaterales con Marruecos, a donde viajará la próxima semana, sostiene que la hoja de ruta que se pactó entre ambos países sigue en vigor y está siendo "plenamente beneficiosa" para los dos, y asegura que la voluntad es que se cumpla en su integridad, incluida la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla.



Sobre el conflicto entre Israel y Palestina, Albares hace hincapié en que "no hay ninguna duda de dónde se sitúa España en el conflicto de Gaza", y así "con la misma firmeza" -dice- seguirá condenando los atentados de Hamás y alzará su voz para la protección de la población civil de Gaza.

