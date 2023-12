Barcelona - Girona: Duelo catalán en las alturas

El monopolio del balón, la imposición del estilo y el gran momento que atraviesan Barcelona (3º) y Girona (2º) en la Liga EA Sports se opondrán este domingo en el estadio olímpico de Montjuïc, donde los de Míchel Sánchez buscarán su primera victoria de siempre ante los azulgrana y los barcelonistas, refrendar sus buenas sensaciones.



El Barça de Xavi Hernández, que tocó fondo con su derrota europea en Hamburgo ante el Shakhtar, se ha rehecho ofreciendo buenas sensaciones en las victorias ante el Oporto, que le han abierto las puertas a los octavos de la Champions, y frente al Atlético de Madrid.



En ambos encuentros, el Barcelona se ha reencontrado a sí mismo con la vuelta de Frenkie de Jong y la aparición ofensiva de Joao Cancelo -ante el Oporto- y de Joao Felix, determinante en los dos últimos partidos.



Y eso que los de Xavi han tenido que convivir con la baja de su capitán, el meta alemán Marc André ter Stegen, que estará unos dos meses inactivo tras ser intervenido de un problema en la espalda.



La buena noticia ha sido el rendimiento de su sustituto. Iñaki Peña ha acabado en un par de partidos con las dudas que podía generar vivir a la sombra del alemán y ante el Atlético ya fue determinante con una acción de falta lanzada por Memphis Depay.



No es la de Ter Stegen la única baja de Xavi, también tiene la de Gavi, esta de larga duración, y la de Íñigo Martínez, que tiene problemas musculares y estará inactivo todo lo que resta de año, justo cuando estaba en su mejor momento.



Otro de los centrales, Andreas Christiansen apenas ha podido entrenarse durante la semana, ya que será padre por segunda vez; y Marcos Alonso arrastra problemas en la espalda.



Todo apunta a que Xavi, ante el Girona, utilizará el mismo dibujo que tan buen resultado le ha dado ante el Oporto y el Atlético de Madrid.



Una defensa con tres centrales (Koundé, Araujo, Christensen) y un lateral zurdo (Cancelo) en un esquema asimétrico. Si repite, volvería a quedarse fuera del once Alejandro Balde.



En la medular, Xavi parece haber encontrado la fórmula del éxito con tres jugones: Gundogan, De Jong y Pedri. El alemán y el holandés comparten la posición de mediocentro y el canario juega más adelantado.



En ataque, Lewandowski, aunque no está en su mejor momento, parece fijo, como también Joao Félix, que vuelve a encontrarse de dulce -dos goles en los dos últimos partidos-. Por la derecha, igual Xavi se plantea darle la titularidad a Lamine Yamal.



Enfrente estará el mejor Girona de la historia, que querrá sumar su primera victoria contra el Barcelona. Los de Míchel Sánchez son colíderes del campeonato con 38 puntos de 45 posibles junto al Real Madrid y sea cual sea el resultado, saldrán por delante de los azulgrana en la decimosexta jornada, porque cuatro puntos separan a ambos en la clasificación.



Los rojiblancos quieren vencer para mantener o ampliar el margen de diez puntos sobre el primer equipo fuera de puestos de Liga de Campeones y para enlazar el décimo partido sin derrota. Solo llevan una esta temporada, el 30 de septiembre ante el Madrid (0-3) en el único partido sin ver portería.



El Girona es el único equipo, sin contar Real Madrid, Barça y el Atlético de Madrid, que ha conseguido 12 triunfos en los primeras 15 jornadas en la historia del torneo español con el Athletic Club (1955-1956). Ya suma 34 goles en LaLiga, más que nadie, y 41 entre LaLiga y la Copa del Rey: 2,4 por partido.



El equipo visitará Barcelona tras sumar la octava victoria seguida de visitante entre LaLiga y la Copa y la séptima remontada en 17 partidos, contra el Orihuela en la Copa (2-5) y con goles de Pablo Torre, Portu, Valery Fernández y doblete de Cristhian Stuani. Ya había marcado dos dianas en la remontada del sábado contra el Valencia en casa (2-1), en su rol habitual de revulsivo y suplente del ucraniano Artem Dovbyk.



Yan Couto es el gran candidato a cubrir la ausencia del lesionado Yangel Herrera en el once de Míchel. También son baja Borja García, Toni Villa, Ricard Artero, Joel Roca y Jastin García por lesión y Pablo Torre por una cláusula en su cesión desde el Barça.



El Girona tiene un bagaje ante el Barça de cuatro derrotas y dos empates, en las dos últimas visitas al Camp Nou (2-2 en 2018 y 0-0 la campaña pasada).



- Alineaciones probables:



FC Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Araujo, Christensen, Joao Cancelo; Gundogan, de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Joao Felix.



Girona FC: Gazzaniga; Yan Couto, Èric García, Blind, Miguel; David López; Tsygankov, Iván Martín, Aleix García, Sávio; y Dovbyk.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Castilla-La Mancha)



Estadio: Olimpico Lluis Companys



Hora: 21:00 (20:00 GMT)



-----------------------------------------------------------------



- Posiciones: Barcelona (3º, 34 puntos); Girona (2º, 38 puntos).



- La clave: La solidez de ambos equipos. Los de Xavi vienen de solventar dos partidos exigentes -Oporto y Atlético de Madrid- y el Girona está en el mejor momento de su historia.



- El dato: El Barcelona nunca ha perdido ante el Girona; el Girona solo ha encajado una derrota en todo el curso, el 30 de septiembre ante el Real Madrid.



- Las frases:



Xavi: "El Girona puede aspirar a la Liga, está colíder con el Real Madrid. Para nosotros no es sorpresa"



Míchel Sánchez: "Ganar mañana al Barça sería una sorpresa total".



- El entorno: Se espera una buena presencia de seguidores del Girona en Montjuïc, unos 5000 según algunas informaciones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es