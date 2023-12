Un sismo de 5,6 sacude la zona este del Caribe

Un sismo de magnitud 5,6 se registró en la mañana de este sábado en la isla caribeña de Saint Thomas, expandiéndose a otros territorios de la zona, incluido Puerto Rico, sin peligro de tsunami ni víctimas.



El temblor, registrado a las 10.27 horas locales (14.27 GMT) y de una intensidad máxima de V, tuvo origen a una profundidad de 40 kilómetros, detalló la Red Sísmica de Puerto Rico en un mensaje en la red social X.



"No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes", aseguró la agencia en el mensaje.



Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan especificó que el temblor se registró a 10 millas (16 kilómetros) al norte de la isla de Anegada, según el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico.



"Por la localización y magnitud del temblor, no es lo suficiente para que ocurra un tsunami que afecte a Puerto Rico ni a las islas Vírgenes, así como al Atlántico, las costas del Golfo de México ni el este de Canadá. Algunas de estas áreas podrían experimentar cambios en los niveles del mar, pero no peligrosas", agregó.

