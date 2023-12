Moreno: "España quiere más puntos de encuentro PP-PSOE y menos alianzas con radicales"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que "España y los españoles quieren más puntos de encuentro del PP y el PSOE y menos alianzas con independentistas y radicales" y se ha descrito a sí mismo como un "partidario del acuerdo".



Moreno ha insistido en que por esta vía "se llega mucho más lejos y mucho más rápido" aunque considera que el liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE y en el Gobierno complica el entendimiento con los socialistas.



"Para acordar hace falta que haya dos y dos no se entienden si uno no quiere. Es difícil ahora mismo acordar con el Gobierno de Sánchez cuando se ha ido a unas posiciones muy radicales", ha defendido el dirigente andaluz en una entrevista concedida a EFE durante en Dubái, durante su asistencia a la cumbre del clima de Naciones Unidas, a la que también acude como vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR).



Moreno ha asegurado que "lo que tendría que haber hecho Sánchez" después de las elecciones generales del 23J es "no haber hecho una alianza con (el líder de Junts, Carles) Puigdemont, Esquerra o Bildu", sino "una alianza con los ciudadanos y haber buscado puntos de encuentro con el Partido Popular".



"Es difícil acordar con el Gobierno de Sánchez (...) cuando ha elegido aliados y ha hecho alianzas con partidos que quieren vulnerar la Constitución, el Estatuto de Autonomía, partidos que no creen en un proyecto común y compartido, partidos que tienen un proyecto ideológico muy sesgado", ha zanjado.



Tras el reciente acuerdo que Moreno ha firmado con el Gobierno central para proteger el parque natural de Doñana, el presidente andaluz ha insistido en que "España está necesitada de acuerdos en beneficio del interés general" y apuntó que, justamente, ese pacto alcanzado en favor de Doñana entre la Junta y el Ejecutivo central "es uno" que puede enmarcarse dentro de esta categoría.



"Ha requerido de una enorme dosis de audacia, de dedicación y de capacidad de gestión. Aquí hemos tenido que ceder todos: la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, los agricultores, los ecologistas...", ha argumentado.



Moreno participa en la recta final de la cumbre del clima de Naciones Unidas, con el objetivo de abordar retos como la sequía, el despliegue de las energías renovables o el papel de las ciudades y regiones en la lucha contra la crisis climática.

