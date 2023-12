UGT cree que "con un pequeño esfuerzo" podrán llegar a un acuerdo para subir el SMI

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que "con un pequeño esfuerzo" podrían llegar a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) siempre que se parta de la revalorización del 3 %, más un 1 % variable en función de la inflación, que propuso la patronal.



"Convendría saber si la patronal va a mantener su palabra o no, es decir, si el 3+1 del que nos habló es lo que está encima de la mesa para negociar y creo, que a partir de ahí, con un pequeño esfuerzo, podríamos llegar a cerrar un acuerdo", ha afirmado durante el acto de homenaje a Pablo Iglesias Posee, en el 98 aniversario de su muerte.



En este sentido, Álvarez ha asegurado que tiene que subir "por arriba del coste de la vida" por dos razones: porque el coste de la vida general no refleja el coste real para las personas que lo cobran y para poder llegar al objetivo del 60 % del salario medio.



Con respecto al relevo de Nadia Calviño en el Ministerio de Asuntos Económicos tras su salto al Banco Europeo de Inversiones (BEI), el secretario general de UGT ha pedido a su futuro sustituto que "cumpla con los acuerdos del Gobierno de coalición" y que, sobre todo, "piense en las personas".



"Pensar en quién paga más, quién paga menos, sin pensar en las personas es un gran error. Los impuestos son el mecanismo para poder repartir la riqueza y que quien tiene poco, pueda tener un poco más. Y en ese sentido, España necesita recaudar más", ha afirmado.



Álvarez también ha hablado sobre la convocatoria de huelga en los supermercados de Madrid en Navidades, en uno de los sectores que acapara "más beneficios", pero con condiciones que siguen igual "que en el año 84".



En este ámbito, el sindicalista ha asegurado que lo que piden es "un convenio justo" y que están a tiempo de llegar a un acuerdo si la patronal quiere, aunque si esto no ocurre, valorarán día a día.



Unas palabras que Álvarez ha pronunciado durante el acto de homenaje al fundador de la UGT y el PSOE, en el que también ha defendido que hoy es un día para recordar a "todas las personas que han luchado por la libertad" de un país "que ha avanzado y tiene que continuar avanzando en un mundo complejo y sensible".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es