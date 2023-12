Arrestan en Indonesia a un hombre sospechoso de matar a sus 4 hijos, de entre 1 y 6 años

Un hombre fue arrestado por el presunto asesinato de sus cuatro hijos, de edades entre 1 y 6 años, tras el hallazgo esta semana de los cuatro cadáveres en el interior de una vivienda, situada en un distrito del sur de Yakarta, informaron fuentes policiales.



La Policía indonesia indicó en un comunicado que llegó a la vivienda tras una denuncia de los vecinos por el "fuerte olor" proveniente de un piso localizado en el distrito de Jagakarsa, en el sur de la capital indonesia y, cuando los agentes adentraron el lugar, encontraron los cuatro cuerpos en una de las habitaciones.



Según las informaciones policiales, divulgadas la víspera, los cuatro niños muertos se tratan de dos niñas, de 4 y 6 años, y dos niños, de 1 y 3 años.



El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, Bintoro, explicó, citado en la nota, que la corporación sigue investigando el caso y que las pesquisas preliminares indican que el sospechoso intentó suicidarse tras el ataque, pero sobrevivió y fue ingresado en un hospital de la zona.



"El sospechoso, que es el padre de las víctimas, intentó suicidarse y actualmente está recibiendo tratamiento médico en el hospital", dijo el superintendente.



La Policía todavía desconoce las posibles razones para el crimen, pero ha informado de que el individuo, cuya identidad y edad no fueron reveladas, había sido denunciado por violencia doméstica contra su esposa poco antes de perpetrar los asesinatos de sus cuatro hijos.



"La Policía recibió un informe de que el sospechoso fue denunciado por presuntamente cometer violencia doméstica", recalcaron las autoridades en el comunicado, al agregar que la mujer sufrió múltiples heridas.



Debido a las agresiones, la mujer tuvo que ser ingresada en un centro de salud de la región y, por ello, no estaba en casa en el momento de los asesinatos.



La Policía llegó a interrogar al agresor por el caso de violencia doméstica, pero lo ha liberado poco después debido a que el hombre argumentó que no había nadie disponible que pudiera cuidar de sus hijos.

