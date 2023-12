PURETHRASH METAL COAST EDITION en Country RD

PURETHRASH METAL COAST EDITION se celebra hoy sábado, día 9 de diciembre de 2023 en el Country RD. Un espacio ubicado en la Playa de Valdelagrana, término municipal de El Puerto de Santa María.

Las bandas participantes son: Feral (Metal, Jerez). Vietnam Side (Andalusian Hardcore, Sevilla). Odisea (Metal Alternativo, Cádiz).

Horario: APERTURA PUERTAS 21:30 HORAS.

Precio: ANTICIPADA 8 €. TAQUILLA 10 €.

Entradas: FÍSICAS EN MALAMUSICA Y LA LIBRERÍA (JEREZ). LA MAZMORRA (EL PUERTO).

Entradas ONLIE:

https://n9.cl/yhpfj

Así te lo anuncian en la web oficial del evento:

“Sin tregua. Preparad las camisas hawaianas porque después del éxito de la VI edición, volvemos el sábado 9 de diciembre. Esta vez en el Puerto de Santa María con Feral, Vietnam Side y presentando a Odisea. Más ruido en Costa PureThrash!!”.

“Evento 100% autogestionado, producido y organizado por los participantes. No contamos con patrocinio alguno por parte de ningún otro colectivo, institución, o marca comercial. Por nosotros, para nosotros. Keep Calm and Thrash Hard”. Apuntan en esa misma web.

