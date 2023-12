Marlene Mourreau sentencia a Bertín Osborne por la polémica con Gabriela Guillén

La polémica del embarazo de Gabriela Guillén continúa encima de la mesa y más ahora, que quedan escasas semanas para que salga de cuentas y de a luz a su primer hijo. Será entonces cuando Bertín Osborne se realice la prueba de paternidad que desea para saber si es hijo suyo o no... pero hasta entonces no sabremos de dudas.

Hace unos días hablábamos con Marlene Mourreau y nos llamaba especialmente la atención lo que nos decía del artista, ya que sin pelos en la lengua, le atacaba sin medida: "Otro como Pepe Navarro que tiene muchos hijos por ahí que no sabe de quién son. Qué cosa más rara, pero si ya hay preservativos en España, yo no entiendo a mí no me pasan estas cosas, con uno me basta. No entiendo. Poner preservativos señores y señoras, la píldora, que no cuesta nada".

Y de un tema a otro porque también le preguntábamos por la polémica originada por la entrevista de Ángel Cristo Jr y se llevaba las manos a la cabeza: "Cómo los hijos de su madre pueden hacer estas cosas. Yo no entiendo que haya hijos que no defiendan a su madre, sobre todo un varón. Para mí los ojos de mi vida es mi padre, cuando tú eres un varón se supone que la persona más importante en tu familia es tu madre".

La actriz no entiende "cómo puede hablar mal de su madre, pero bueno, yo aquí no me meto, no he vivido la experiencia que ha tenido. No sé yo no tengo cosas personales de la familia, no tengo información de la verdad".

En cuanto a si es verdad que su hijo se ha enamorado de la protagonista de la serie que está grabando, Marlene lo desconoce pero lo duda: "No te olvides de que es franco cubano el niño, con eso te digo todo, es un conquistador, como su padre y como su madre, los perros no hacen gato".

También le preguntábamos por la relación que mantiene con su exmarido, pero parece que sigue siendo distante como siempre: "Yo he intentado hacer negocios con él, pero es muy difícil. Esto ya ha pasado 20 años. Yo soy una chica muy abierta, lo sabéis, pero hay gente muy cerrada. Yo no puedo hacer nada, es una cosa de dos".

Por último, Marlene nos aseguraba que no tiene ni idea de lo que hará en Navidad porque está sola este año: "Fíjate, lo estaba hablando hoy, no he organizado la Navidad. No tengo familia en Francia, estoy peleada con todo el mundo, no tengo familia aquí, mi hijo está solo y creo que va a ir a ver a su padre, un año es conmigo y al otro año con su papá. Este año le toca a su padre, en Bélgica yo creo".

