TC impide analizar los móviles de los absueltos en el juicio de Marta del Castillo

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido a trámite el recurso de amparo que presentaron los padres de Marta del Castillo para pedir que se analizasen los teléfonos móviles de los acusados del asesinato de su hija que fueron absueltos, al entender que "no se ha agotado la vía judicial" para acudir en amparo.



Así, según adelanta Diario de Sevilla, el TC rechaza que se analicen los teléfonos de Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño -condenado por el asesinato-, su novia, Samuel Benítez y Javier García, el Cuco, de modo que, por ahora, el único terminal que se tendrá en cuenta es el de Carcaño, del que esta semana se entregó el informe realizado por la empresa Lazarus.



La inadmisión del recurso no afectaría al móvil de Marta en el caso de que apareciese, ya que de ese terminal no se tienen indicios de su paradero desde el día del asesinato, el 24 de enero de 2009.



El rotativo sevillano cita que la abogada de la familia de Marta, Inmaculada Torres, recurrió al TC al considerar que se produjo una modificación del auto del juez de Instrucción número 4 de Sevilla, que inicialmente había permitido el análisis de todos los teléfonos, pero después aclaró que sólo se podían examinar los terminales de Miguel Carcaño y la propia Marta en caso de que apareciese,



Sin embargo, el Constitucional entiende que no se ha agotado la vía judicial para pedir su amparo, de modo que no analiza el fondo de la cuestión ni los argumentos presentados por la letrada, incluido el incidente de nulidad con carácter previo presentado antes de acudir al tribunal de garantías.



Ese incidente citaba que con la negativa a examinar los teléfonos de los otros implicados, se estaba dejando a la familia en una situación de indefensión, a la vez que defendían que no pretendían reabrir el caso, sino solo facilitar una vía para encontrar los restos de la joven.



De esta forma, el único móvil que se analizará será el de Carcaño, cuyo informe fue entregado esta semana en el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, elaborado por Manuel Huerta, responsable de la empresa Lazarus Technology, tras clonar el teléfono del asesino de Marta.



En abril de 2021, el titular del Juzgado de Instrucción 4, Álvaro Martín, autorizó al perito a clonar el móvil de Carcaño, con el consentimiento de este, para tratar de reconstruir sus movimientos la noche del crimen y poder así obtener alguna pista del paradero del cuerpo de Marta del Castillo, que ha sido buscado infructuosamente desde su asesinato en varios lugares de los alrededores de Sevilla.



El juez consultó a la Policía Nacional si era posible realizar esa operación, como habían solicitado los padres de la víctima después de que un especialista les informase de que existe una nueva técnica para reconstruir la geolocalización del terminal que permitiría saber con detalle dónde estuvo Carcaño en la noche del 24 al 25 de enero de 2009.



La familia de Marta pidió esta prueba en el marco de la pieza separada abierta para localizar el cuerpo de la joven porque sería distinta a la realizada en 2013, que se fundamentó en la información procedente de las antenas repetidoras.



El pasado mes de marzo, Manuel Huertas explicó a EFE que ya había terminado el trabajo de investigación del móvil y que ofrecía "jugosa información" sobre los movimientos de Carcaño.

