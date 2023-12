PETER EL MUSICAL by Theatre Properties en el Gran Teatro Falla

El Gran Teatro Falla de Cádiz acogerá las representaciones de Peter: El Musical, los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2023.

El día 8 arrancará a las 20:00 horas. El día 9 a las 17:00 y 20:30 horas. El día 10 a las 12:30 y 17:00 horas.

PETER EL MUSICAL by Theatre Properties está catalogado como el Mejor Musical Familiar del año en España de gran formato.

Después de recorrer el mundo con más de 5.000 representaciones y 5 millones de espectadores, regresa a España "Peter El Musical by Theatre Properties". Una producción española que en sus orígenes cautivó el corazón del público. Fue representado en Londres en el Garrick Theatre y The Times lo posicionó en el "Top Five" de los mejores musicales de Londres. Esta nueva producción promete dejar una huella inolvidable, con una puesta en escena con la última tecnología teatral para recrear la magia de esta historia legendaria.

Producción: THEATRE PROPERTIES - ATRESMEDIA - GRUPO EVENTIX.

Dirección: Tomás Padilla - Dirección artística, de casting y libreto: Silvia Villaú.

Música: Pablo Pinilla, Lara Pinilla, Pablo Cruz, César Belda - Dirección vocal: Carlos J. Benito.

Coreografías: José Félix Romero y Silvia Villaú.

Director Técnico: Miguel de las Heras.

Entradas entrando a este enlace:

https://n9.cl/06wce

