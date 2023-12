Alegría responde al PP a que no encontrará "disidencias" en la Ley de Amnistía

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha remarcado este viernes al PP que no encontrará "disidencias" dentro de los socialistas cuando se vote la proposición de Ley de la amnistía, que se debatirá la próxima semana en el Congreso.



En una entrevista con RNE, Alegría ha reprochado a los populares que "busca algún tipo de disidencia" pero no la encontrará porque la amnistía, no solo para el PSOE sino para más grupos parlamentarios, trata de "mejorar la convivencia" en España.



Sobre la comisión de trabajo planteada por Pedro Sánchez para dialogar con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó, la ministra ha pedido al PP que "no tenga miedo" al diálogo y ha incidido en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)



Al ser preguntada por la previsible salida de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para presidir el Banco de Inversiones Europeo (BEI), Alegría ha defendido la candidatura que es una apuesta para España "muy sólida y será positiva": "Sería una magnifica noticia", ha añadido.

