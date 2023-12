El Athletic acaba con facilidad con el sueño del Cayón

El Athletic Club de Bilbao terminó este jueves con el sueño del modesto Club Deportivo Cayón, en un partido muy serio de los rojiblancos y en el que no dieron opción de soñar a los locales.



Los vascos dominaron de principio a fin el encuentro, que se celebró en los Campos de Sport de El Sardinero, en Santander, y no en el Fernando Astobiza, estadio de los locales, ya que no cuenta con iluminación necesaria para jugar esta competición.



Buen ambiente en Santander, gracias a la gran afluencia de público vasco y pese a la incesante lluvia que cubrió el cielo de la capital de Cantabria durante la mayor parte del partido.



El conjunto cántabro empezó con buenas sensaciones con varias internadas de Cagigas tras robos en tres cuartos de campo, pero los esfuerzos de los locales se difuminaron rápidamente por un serio Athletic, que no quería sustos.



Ya en los primeros minutos, los centros laterales de Berenguer, que volvió loca a la defensa del Cayón durante la primera parte, amenazaron con poner la ventaja en el marcador, aunque Galnares, providencial, paró a los leones con una doble parada abajo.



Poco a poco, los visitantes fueron encerrando a los de Luis Fernández en su propia área, percutiendo por los laterales y dejando situaciones de peligro.



Así, en el minuto 22, Asier Villalibre aprovechó un rechace del portero local tras un buen centro de Berenguer, para colocar el balón a la derecha del arco del Cayón.



Sin tiempo para encajar el golpe, tan solo tres minutos después el delantero vasco puso tierra de por medio en el marcador desde los once metros, en un protestado penalti por manos de Mier.



Con 2-0, el conjunto dirigido por Ernesto Valverde bajó la presión, y el Cayón pudo acercarse con un poco más de claridad al área rival, aunque sin inquietar a Agirrezabala.



Sin embargo, con el partido más abierto y con los cántabros acusando el cansancio, los vascos tuvieron varias opciones para poner más ventaja en el luminoso, de la mano de Berenguer, de falta directa, o Muniain, que no acertó a rematar un buen pase de Yuri.



Ya en la recta final del primer tiempo, Galnares volvió a salvar a su equipo con una doble parada bajo palos a los remates de Villaverde, que buscaba el hat-trick, y Nolaskoain.



A la salida de los vestuarios, los cayoneses tuvieron su ocasión más clara en los pies de Cagigas, que tras completar un buen primer tiempo, no pudo aprovechar un gran pase de Cañizo.



El Athletic replicó esta ofensiva con varias buenas acciones, llegando con claridad, y con el partido encarrilado, Ernesto Valverde hizo debutar a Mikel Jaureguizar de rojiblanco.



Sin la presión del primer tiempo, el conjunto local se intentó soltar en ataque con el equipo más fresco después de los cambios de los cambios, pero su carácter no tuvo premio.



Al final, en un partido ya sin tensión, el tanto de Nico Williams hizo botar a los cientos de bilbaínos que acudieron a Cantabria para disfrutar de la victoria de su equipo.



Los rojiblancos tendrán que esperar al próximo martes, 12 de diciembre, para conocer su rival en los diecisesavos de final de su torneo fetiche.



El Cayón ha concluido su histórico partido y su sueño copero con una gran ovación por parte del Sardinero, público visitante incluido.



- Ficha técnica:



0 - CD Cayón: Galnares; Gabi (Resines, min.54), Alvarito (Montiel, min 65), Mier, Riki, David Sanz, Cagigas (Dani Salas, min.54), Marcos (Héctor Alonso, min.54), Turrado (Chili, min.68), Chus Villar, Cañizo



3 - Athletic Club de Bilbao: Agirrezabala; Prados, Nolaskoain, Yuri, Imanol, Unai (Galarreta, min.63), Muniain (Sancet, min.79), Raúl García (Nico Williams, min.74), Berenguer (Iñaki Williams, min.74), Adu Ares (Jaureguizar, min.63), Villalibre



Goles: 1-0. min.22, Villalibre; 2-0. min.26, Villalibre (penalti); 3-0. min 85, Nico Williams



Árbitro: Javier Iglesias Villanueva. Mostró cartulina amarilla a Turrado, Resines del Cayón y a Imanol, del Athletic



Incidencias: Partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey disputado en los Campos de Sport de El Sardinero, en Santander, frente a 12.295 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es