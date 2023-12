El PSOE afirma que la ley de amnistía será aprobada sin cambios sustanciales

Fuentes socialistas han asegurado este miércoles que la ley de amnistía será aprobada en el Congreso de los Diputados con el mismo texto con el que fue registrada, ya que no apoyarán ningún cambio "sustancial" y como mucho podrían aceptar alguna modificación relacionada con "mejoras técnicas menores".



"La ley amnistía no va a tener ninguna enmienda sustancial, va a salir como ha entrado. Si hay alguna mejora técnica, lo valoramos", han subrayado las mismas fuentes sobre la norma, que fue registrada por el grupo parlamentario socialista y cuya toma en consideración será debatida el día 12 de diciembre en el Congreso.



En concreto, sobre la exposición de motivos estas fuentes han afirmado que "no se va a quitar ni una coma" y que van a votar a favor de mantener esa parte del texto tanto ERC como Junts, los dos partidos que exigieron al PSOE una ley de amnistía entre los requisitos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.



No obstante, han reconocido que pueda haber "mejoras técnicas menores" en el articulado de la ley, aunque sería a petición de otros grupos parlamentarios porque por parte del PSOE no lo ven necesario.



En este sentido, y ante las dudas de ERC sobre si el artículo 2 de la ley excluye de la amnistía las protestas de Tsunami Democràtic y las de los CDR, estas fuentes socialistas señalan que si hubiera algún cambio al respecto en este artículo sería un matiz pero nada que afecte a la esencia del texto.



Otras fuentes socialistas han comentado que es posible que el PSOE tenga una reunión con ERC antes de fin de año para profundizar en el acuerdo de investidura, tras la mantenida el pasado sábado en Ginebra (Suiza) con Junts aunque todavía no hay fecha, y señalan que habrá un verificador internacional distinto debido al ánimo de estos dos partidos de diferenciarse electoralmente.

