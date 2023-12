Huelga nacional de la Sanidad italiana contra los recortes del Gobierno de Giorgia Meloni

Médicos, enfermeros y directivos de la Sanidad italiana, entre otros trabajadores del sector, pararán hoy sus actividades durante 24 horas en una huelga nacional convocada para protestar contra la "imprudente política sanitaria" del Gobierno de Giorgia Meloni y en particular contra los recortes de las pensiones previstos en los Presupuestos de 2024.



Más de 1,5 millones de visitas médicas, pruebas y operaciones corren el riesgo de no practicarse este martes debido al paro convocado por el mayor sindicato hospitaliario, Anaao Assomed, junto a Cimo-Fesmed y Nursing up bajo el lema "La salud pública no se vende, se defiende" y en la que se prevé una participación masiva, según las asociaciones del sector.



Las principales ciudades del país, desde Roma a Milán y Turín (norte), pasando por Nápoles (sur) acogerán manifestaciones de protesta por la situación del personal sanitario, mientras los líderes de los principales sindicatos participarán en la movilización en la capital italiana, donde estará también representado el Colegio de Médicos.



Con la huelga, que comenzó la pasada medianoche, los trabajadores piden mayor contratación de personal, menos impuestos en sus salarios, recursos suficientes para la renovación del contrato laboral, despenalización de las actuaciones médicas y, sobre todo, anulación de los recortes de las pensiones.



Los sindicatos insisten en la necesidad de modificar los Presupuestos aprobados por el Gobierno de la ultraderechista Meloni para resolver el nudo de los recortes previstos en las pensiones de los trabajadores sanitarios y de otras categorías, como los empleados de las administraciones locales, los maestros y los funcionarios judiciales.



"Esperamos poder presentar las enmiendas (...) esta semana", declaró el ministro de Relaciones con el Parlamento, Luca Ciriani, al asegurar que se siguen estudiando los cambios en los que el Ejecutivo lleva trabajando más de dos semanas tras las protestas de todos los sectores.



Los sindicatos piden también que los Presupuestos incluyan medidas para mejorar los puntos críticos de la Sanidad, como la carencia de personal, pues alegan que en la actualidad faltan 30.000 médicos hospitalarios, en particular en los servicios de urgencias, y 65.000 enfermeras, mientras que en 2025 se jubilarán más de 40.000 médicos y personal sanitario.



"Hago huelga por primera vez en mi vida, a los 64 años, porque estamos en peligro de extinción. Además de la cuestión económica, es decir, que ganamos cada vez menos, ahora con estos presupuestos se ha introducido también la cuestión de los recortes de pensiones", asegura hoy el presidente de los cirujanos hospitalarios (Acoi), Marco Scatizzi, en el diario "Repubblica".



Por las mismas razones está prevista otra huelga en el sector el próximo día 18, en ese caso convocada por anestesistas, radiólogos y la Federación de Veterinarios y Médicos y a la que podrían sumarse los sindicatos que protestan hoy si no se registran avances en la negociación con el Gobierno.



El Ejecutivo aprobó hace unas semanas unos presupuestos para el próximo año, con medidas por valor de alrededor de 24.000 millones de euros, que contemplan recortes en las pensiones, así como en los impuestos al trabajo pero que para los sindicatos son totalmente insuficientes.

