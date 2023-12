Cómo bloquear a alguien en Instagram

Las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Es cierto que gracias a Instagram puedes conocer gente nueva, interaccionar con tus amigos o incluso hacerte famoso, pero esto también tiene aspectos negativos y es que puedes llegar a toparte con gente que molesta, usuarios que se meten conmigo o incluso que llegan a acosarte y, para esto, el bloqueo es la mejor solución. A lo largo de este artículo hablaremos de cómo bloquear en Instagram de las repercusiones que esto tiene y de otras opciones que ofrece Instagram para reducir las interacciones con otros usuarios.

¿Qué es bloquear en Instagram?

El concepto de bloquear es sencillo y claro. Cuando bloqueas a alguien en Instagram, este no podrá encontrarte en la búsqueda de usuarios, no podrá ver tus historias ni tus publicaciones y, por supuesto, tampoco podrá enviarte mensajes ni comunicarse contigo de ninguna manera. Es una forma de cortar toda interacción con una persona a través de Instagram. El usuario no recibirá ninguna notificación de que ha sido bloqueado, pero si es alguien que buscaba interaccionar contigo de forma habitual, se dará cuenta de que está bloqueado, porque no podrá encontrarte.

No olvides que bloquear a alguien también tendrá consecuencias en tu cuenta. No podrás acceder al perfil del usuario bloqueado, ver sus fotos e historias, ni enviarle mensajes. Cuando bloqueas a alguien en Instagram, la limitación de interacciones es total.

¿Cómo bloquear a un usuario en Instagram?

Si has llegado al punto de que quieres cortar toda interacción con una persona, sea por la razón que sea y el uso de tus habilidades sociales y dejarle de seguir no ha sido suficiente, es momento de que bloquees a ese usuario. Hacerlo es muy sencillo. A continuación, los pasos que debes seguir para bloquear a alguien en Instagram:

Busca el usuario de la persona que quieres bloquear y entra en su perfil.

Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha.

En el menú desplegable, selecciona la opción de bloquear.

Confirma que quieres bloquear al usuario.

El bloqueo de un usuario en Instagram no es indefinido, puedes deshacerlo siempre que quieras. Para ello, el proceso es muy similar al descrito para activar el bloqueo. Simplemente tendrás que buscar el perfil de la persona en el buscador, hacer clic en los tres puntos y seleccionar la casilla de desbloquear.

Si deseas saber más al respecto, no dudes en ir a la web.

¿Puedo saber si alguien me ha bloqueado en Instagram?

Directamente no, es decir, no recibirás ningún mensaje o notificación cuando alguien te bloquee. A pesar de esto, hay ciertas cosas en las que puedes fijarte para ver si alguien te ha bloqueado.

Dejas de ver fotos y publicaciones de una persona.

Cuando buscas su nombre, no encuentras nada.

Tu conversación e interacciones con dicho usuario han desaparecido.

Si te encuentras con cualquiera de estas situaciones, has sido bloqueado en Instagram. No podrás interaccionar con la persona que te ha bloqueado de ninguna manera. Simplemente tendrás que esperar a que dicha persona te desbloquee para volver a comunicarte con ella.

Otras opciones para limitar interacciones

Podríamos decir que bloquear en Instagram es la opción más “fuerte” de todas las que ofrece la red social para limitar las interacciones con otros usuarios, pero no siempre tenemos porque querer llegar a este punto. Es por esta razón que, con el paso del tiempo, Instagram ha creado algunas opciones intermedias.

Silenciar

Son muchas las personas que se siguen por compromiso, pero que no están interesados en lo que publican o, simplemente, están cansados de ver su contenido de forma tan habitual. En estos casos, silenciar es la mejor opción. Silenciar a un usuario simplemente hará que sus publicaciones y stories no te aparezcan en la feed, aunque podrás seguir viéndolas si entras en el perfil de la persona. Podrás elegir si quieres silenciar sus stories, sus publicaciones, o ambas.

Restringir

Por encima de silenciar tenemos la opción de restringir. Aunque no llega al nivel de bloquear, esta forma de limitación es para casos más extremos que silenciar, ya que las limitaciones que ofrece son mayores. Cuando se restringe a un usuario, este podrá seguir enviándote mensajes, pero estos llegarán a tu bandeja como solicitudes. Además, los comentarios en tus publicaciones solo serán visibles si tu los apruebas. Gracias a esta opción, podrás hacer creer a una persona que está hablando contigo, aunque tu no veas sus mensajes. Es como bloquear, pero haciendo pensar a la otra persona que no pasa nada.

Diferencias entre silenciar, restringir y bloquear

Ahora que ya hemos hablado en detalle de cada una de las opciones que Instagram ofrece para limitar las interacciones con usuarios, vamos a hacer un breve resumen, en forma de tabla, con las diferencias que hay entre cada una de estas:

Silenciar Restringir Bloquear Enviar mensajes Sí Sí (llegarán a tu bandeja de solicitudes) No Ver si has leído mensajes Sí No No Ver tu perfil y publicaciones Sí Sí No Escribir comentarios Sí Sí (tendrás que aprobarlos previamente) No Ver si estás conectado Sí No No

Con esta pequeña tabla, podrás ver cuál es la opción que más te interesa según tu situación. Como puedes ver, cada una de las formas de limitación de interacciones de Instagram tiene repercusiones diferentes y no todas son adecuadas para todas las ocasiones. Analiza la situación que tienes y elije la opción que mejor encaje con lo que quieres conseguir y la limitación que quieres establecer con dicho usuario de Instagram.

Conclusión

Instagram es una red social creada para que la gente se entretenga y divierta, por ello, si te encuentras con personas que no te aportan nada positivo, lo mejor es que limites tus interacciones con ellos. Silenciar, restringir y bloquear son los tres niveles de limitación que existen y en función de tu situación y de cómo quieras limitar tus interacciones con un usuario, deberás usar una u otra. No tengas miedo en cortar tus interacciones con usuarios que no te aportan nada o que te transmiten sensaciones negativas. Si lo haces, lo agradecerás.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es