Bellingham: "Ancelotti me ha encontrado la posición perfecta y ahora vuelo"

El inglés Jude Bellingham, jugador del Real Madrid que este lunes recibirá el premio 'Golden Boy' en Turín (norte), halagó a su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, que le ha encontrado "la posición perfecta" para volar en el campo.



El premio organizado por el diario 'Tuttosport' que reconoce al mayor talento joven de Europa coronará esta tarde al vigésimo tercer jugador, el primero del Real Madrid, que heredará el premio que el año pasado recibió el español Gavi, del Barcelona.



En la votaciones, Bellingham arrasó recibiendo la máxima puntuación de 45 de los 50 jueces que participan, pero para el centrocampista es todo mérito de Ancelotti.



"Yo puse mis esfuerzos y un compromiso feroz para mejorar con trabajo, pero el mérito es de Ancelotti, que encontró la posición perfecta para mí y me dio más libertad en el campo. Así que ahora vuelo", declaró en una entrevista con 'Tuttosport'.



Un Ancelotti que le comparó hace unos días con Kaká, pero al que Bellingham siente estar decepcionando en un aspecto.



"Es que todavía no hablo español... Lo siento, pero estoy encontrando obstáculos inesperados con este idioma. Es difícil para mí, lo admito. En cualquier caso, prometo el máximo compromiso, garantizado", comentó.



Bellingham ya piensa en el futuro y su ambición le lleva a no ponerse límites.



"Soy una persona a la que le encanta competir y es ambiciosa. Así que ahora que tengo el prestigioso 'Golden Boy' en mis manos quiero avanzar rápidamente: espero que este premio sea una trampolín para ganar muchos otros trofeos", dijo.



Además, se atrevió a predecir quienes podría ser sus sucesores en los próximos años, señalando como favorito a su compañero turco Arda Güler.



"Diré tres nombres. En primer lugar, Arda Güler: es un fenómeno, lo vemos entrenando y estamos encantados con él. Luego mi excompañero Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund. Y por último mi hermano Jobe, un delantero de pura sangre como nuestro padre", apuntó.



"Ahora juega en segunda división, pero si llegaran a ascender a la Premier League... ¡ojo con él!", sentenció.

