Leticia Sabater sale en defensa de Bárbara Rey: "Es una persona muy noble"

La polifacética Leticia Sabater ha salido en defensa de su buena amiga, Bárbara Rey, desmintiendo las recientes declaraciones de su hijo Ángel Cristo Jr. En unas recientes declaraciones para el equipo de Europa Press, la cantante ha declarado refiriéndose a su amiga: "Es una persona muy, muy noble, pero muy noble".

Además, ha hecho hincapié y ha subrayado su afecto por la reconocida actriz, con quien ha compartido experiencias en diversos realities y proyectos laborales. Prefiriendo mantenerse al margen de polémicas, Leticia elude entrar en detalles sobre las palabras de Ángel Cristo Jr. acerca de Bárbara Rey. "A mí no me gusta meterme en cosas ajenas. Yo, a mí me gusta hablar de mi vida y de lo mío", comenta dejando claro su punto de vista más positivo.

Es por ello que la artista ha expresado su preferencia por disfrutar de su amiga y compartir simplemente los buenos momentos vividos: "Cuando veo a Bárbara, es para reírnos, para divertirnos, para pasarla bien, para recordar viejos tiempos de realities juntas y de sitios donde hemos trabajado".

Por otro lado, Sabater también ha elogiado la forma en que los hijos de Concha Velasco han cuidado de la legendaria actriz durante todos estos años: "Total, muy bien. Sus hijos le han cuidado hasta el final y, desde luego, es un ejemplo a seguir".

En cuanto a su propia vida, Leticia Sabater revela que está actualmente soltera y se encuentra enfocada en su carrera como cantante: "Yo ahora mismo, como no tengo amor, no tengo ni mal ni bien. Estoy muy contenta. El lanzamiento navideño está siendo un éxito y, bueno, la gente la verdad que lo está disfrutando mucho".

