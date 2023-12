Irán afirma que responderá a la muerte de dos de sus militares en ataque israelí en Siria

Irán afirmó este lunes que “responderá” a la muerte de dos miembros de la Guardia Revolucionaria en un ataque en Siria que Teherán atribuyó a Israel.



“Ninguna acción contra Irán, sus intereses, o sus fuerzas de asesoramiento se quedará sin respuesta”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, al ser preguntado por la muerte de los dos militares.



“Irán no dejará ninguna acción anti iraní sin respuesta”, insistió el diplomático.



La Guardia Revolucionaria iraní acusó hace dos días a Israel de matar a dos de sus oficiales durante “una misión de asesoramiento en el frente de batalla de la resistencia en Siria”, sin especificar ni cuándo ni dónde ocurrió el incidente.



Irán mantiene que no está directamente involucrado en ningún conflicto en la región y defiende que efectivos de la Guardia Revolucionaria solo ejercen de “asesores” en países como Siria, aliado de Teherán.



Siria acusó a Israel de lanzar dos ataques con misiles contra su territorio en noviembre, uno de ellos contra el aeropuerto internacional de Damasco, lo que dejó las instalaciones fuera de servicio.



Irán acusó entonces al Estado judío de instigar el conflicto en Oriente Medio con esos ataques, pero no reveló la muerte de miembros de sus Fuerzas Armadas.



Teherán celebró el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre que causó 1.200 muertos y desde entonces ha advertido en repetidas ocasiones de la posibilidad de que sus aliados abran otros frentes si no paran los bombardeos de Gaza, en los que han muerto más de 15.000 palestinos.

