Cómo compartir décimos de la Lotería de Navidad de forma segura

La Lotería de Navidad es una de las tradiciones más arraigadas y populares en España, que cada año reparte miles de millones de euros en premios entre los afortunados que aciertan con alguno de los números que se sortean el 22 de diciembre. Muchas personas optan por comprar o regalar décimos de lotería, que tienen un valor de 20 euros cada uno, y que pueden contener el ansiado Gordo, que este año asciende a 400.000 euros por décimo.

Sin embargo, no todos los que compran décimos de lotería lo hacen de forma individual, sino que muchos prefieren compartirlos con familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso desconocidos, con el fin de aumentar las posibilidades de ganar o de reducir el gasto. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 75% de los españoles que juegan a la Lotería de Navidad lo hacen compartiendo décimos con otras personas.

Compartir décimos de lotería puede ser una forma de fomentar la ilusión y la solidaridad, pero también puede ser una fuente de problemas y conflictos si no se hace de forma segura y transparente. ¿Qué pasa si el décimo compartido resulta premiado y uno de los participantes se niega a repartir el dinero? ¿Qué pasa si el décimo compartido se pierde o se deteriora y no se puede cobrar el premio? ¿Qué pasa si el décimo compartido es falso o robado y no se puede reclamar el premio?

Para evitar estas situaciones, es importante seguir una serie de recomendaciones y precauciones a la hora de compartir décimos de lotería, que dependerán del formato y del medio que se utilice para hacerlo. A continuación, se explican las tres vías más habituales para compartir un décimo de lotería de forma segura con todos los participantes.

Compartirlo por el teléfono

Es la opción más usada, sobre todo en tiempos de pandemia, en los que se ha reducido el contacto físico y se ha incrementado el uso de las nuevas tecnologías. Consiste en enviar una fotografía del décimo por WhatsApp u otra aplicación de mensajería instantánea, indicando el nombre de la persona que lo posee y la cantidad que juega cada uno. Esta forma de compartir el décimo tiene la ventaja de que es rápida, cómoda y sencilla, pero también tiene el inconveniente de que puede ser insuficiente o insegura si no se cumplen algunos requisitos.

Según la OCU, para que el envío de una fotografía del décimo por el teléfono sea válido como prueba, es necesario que el mensaje contenga los siguientes datos:

• El nombre y el DNI de la persona que tiene el décimo físico, que actúa como depositario del mismo.

• El nombre y el DNI de las personas que participan en el décimo compartido, que actúan como partícipes del mismo.

• La cantidad que juega cada uno de los partícipes, que debe ser proporcional al precio del décimo.

Además, la OCU recomienda que se guarden los mensajes y las fotografías en el teléfono, y que se hagan capturas de pantalla de los mismos, para evitar que se borren o se pierdan. También se aconseja que se verifique que el décimo es auténtico y que no está deteriorado, y que se compruebe que el número coincide con el que se ha enviado por el teléfono.

Fotocopiar el décimo

Es una de las fórmulas más sencillas y tradicionales para compartir un décimo de lotería. Consiste en hacer tantas fotocopias del décimo como personas participen en el mismo, y entregar una copia a cada una de ellas, junto con los datos del depositario, que es el que tiene el décimo original. Esta forma de compartir el décimo tiene la ventaja de que es fácil y económica, pero también tiene el inconveniente de que puede ser insuficiente o insegura si no se cumplen algunos requisitos.

Según la OCU, para que la entrega de una fotocopia del décimo sea válida como prueba, es necesario que la copia contenga los siguientes datos:

• El nombre y el DNI del depositario, que debe firmar la copia y poner la fecha de la entrega.

• El nombre y el DNI de los partícipes, que deben firmar la copia y poner la fecha de la recepción.

• La cantidad que juega cada uno de los partícipes, que debe ser proporcional al precio del décimo.

Además, la OCU recomienda que se guarde la copia en un lugar seguro, y que se haga una copia de seguridad de la misma, por si se extravía o se deteriora. También se aconseja que se verifique que el décimo es auténtico y que no está deteriorado, y que se compruebe que el número coincide con el que se ha fotocopiado.

Enviarlo por correo

Con los mismos datos que en el supuesto anterior y de la misma manera, pero en lugar de formato físico en digital, es posible compartir el décimo por correo electrónico y dejar constancia de que se trata de un décimo compartido. Esta forma de compartir el décimo tiene la ventaja de que es práctica y moderna, pero también tiene el inconveniente de que puede ser insuficiente o insegura si no se cumplen algunos requisitos.

Según la OCU, para que el envío de un décimo por correo electrónico sea válido como prueba, es necesario que el correo contenga los siguientes datos:

• El nombre y el DNI del depositario, que debe adjuntar una fotografía del décimo y firmar el correo.

• El nombre y el DNI de los partícipes, que deben responder al correo confirmando la recepción y la participación.

• La cantidad que juega cada uno de los partícipes, que debe ser proporcional al precio del décimo.

Además, la OCU recomienda que se guarde el correo y la fotografía en el ordenador, y que se haga una copia de seguridad de los mismos, por si se borran o se pierden. También se aconseja que se verifique que el décimo es auténtico y que no está deteriorado, y que se compruebe que el número coincide con el que se ha enviado por el correo.

