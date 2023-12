¿Cuál es la historia de la bandera andaluza, sus colores y el escudo?

La bandera andaluza es uno de los símbolos oficiales de nuestra comunidad, que consiste en una composición de tres franjas horizontales del mismo tamaño, de color verde, blanco y verde. En el centro de la franja blanca, se ubica el escudo de Andalucía, que muestra la figura de un Hércules joven sujetando y domando a dos leones, entre las dos columnas de Hércules que la tradición sitúa en el estrecho de Gibraltar, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice: "Andalucía por sí, para España y la Humanidad", sobre el fondo de una bandera andaluza. Cierra las dos columnas un arco de medio punto con las palabras latinas "Dominator Hercules Fundator", también sobre el fondo de la bandera andaluza.

La bandera y el escudo de Andalucía tienen una larga historia, que se remonta a los tiempos del Califato omeya y el Al-Ándalus, y que refleja la identidad, la cultura y la historia de esta región. Estos símbolos fueron aprobados definitivamente por la Ley del Parlamento Andaluz en 1982, teniendo en cuenta los acuerdos dictados sobre tales extremos por la Asamblea de Ronda de 1918.

Origen de la bandera andaluza

El origen de la bandera andaluza se remonta al siglo VIII, cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica y establecieron el Al-Ándalus, un territorio que abarcaba la mayor parte de lo que hoy es España y Portugal. El Al-Ándalus fue una época de esplendor cultural, científico y artístico, en la que convivieron diferentes pueblos, religiones y lenguas.

El color verde de la bandera andaluza se relaciona con el color oficial del Califato omeya, la dinastía que gobernó el Al-Ándalus desde el año 756 hasta el 1031. El verde era el color del islam, y también el color de la esperanza y la vida. El color blanco de la bandera andaluza se relaciona con el color de los almohades, una dinastía bereber que gobernó el Al-Ándalus desde el año 1147 hasta el 1269. El blanco era el color de la pureza y la unidad, y también el color de la paz y el parlamentarismo, ya que los almohades establecieron un sistema de asambleas y consejos para gobernar.

La composición de tres franjas horizontales del mismo tamaño, de color verde, blanco y verde, fue adoptada por la Junta Liberalista de Andalucía en la Asamblea de Ronda de 1918, un encuentro histórico que reunió a representantes de las ocho provincias andaluzas, con el objetivo de reivindicar la autonomía y la identidad de Andalucía. La bandera andaluza fue diseñada por Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza, quien se inspiró en los colores del Al-Ándalus y en el escudo de la ciudad de Cádiz.

Origen del escudo andaluz

El origen del escudo andaluz se inspira en la ciudad de Cádiz, que fue una de las primeras ciudades que se fundaron en la península ibérica, y que tuvo un papel destacado en la historia de Andalucía. El escudo de Cádiz muestra la figura de un Hércules joven sujetando y domando a dos leones, entre las dos columnas de Hércules que la tradición sitúa en el estrecho de Gibraltar, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice: "Hércules fundó, Cádiz engrandeció". Cierra las dos columnas un arco de medio punto con las palabras latinas "Hercules Dominus Fundator", que significa "Hércules señor fundador".

El escudo de Andalucía se basa en el escudo de Cádiz, pero con algunas modificaciones. El escudo de Andalucía fue diseñado por Blas Infante, quien tomó muchos de sus elementos del escudo de la ciudad gaditana, pero los adaptó al contexto andaluz. Así, el escudo de Andalucía muestra la figura de un Hércules joven sujetando y domando a dos leones, entre las dos columnas de Hércules que la tradición sitúa en el estrecho de Gibraltar, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice: "Andalucía por sí, para España y la Humanidad", sobre el fondo de una bandera andaluza. Cierra las dos columnas un arco de medio punto con las palabras latinas "Dominator Hercules Fundator", también sobre el fondo de la bandera andaluza.

El escudo de Andalucía tiene un significado simbólico, que refleja la historia, la cultura y la identidad de esta región. Hércules representa la fuerza eternamente joven del espíritu andaluz, que ha sabido superar las dificultades y los desafíos a lo largo de la historia. Hércules es un personaje mítico que, según la leyenda, viajó a la isla de Eritea, donde se encontraba el jardín de las Hespérides, custodiado por un dragón de cien cabezas. Allí, Hércules mató al dragón y cogió las manzanas de oro, que eran uno de sus doce trabajos. En su viaje, Hércules separó las dos montañas que unían Europa y África, creando el estrecho de Gibraltar, y colocó dos columnas con la inscripción "Non plus ultra", que significa "No más allá", para indicar el límite del mundo conocido. Estas columnas son las que aparecen en el escudo de Andalucía y en el escudo de España.

Los leones representan la fuerza de los instintos animales, que deben ser sujetados y domados por la razón y la voluntad. Los leones son animales que simbolizan el poder, la nobleza y el valor, y que también aparecen en el escudo de España y en el escudo de Cádiz. Las columnas: representan las dos orillas del estrecho de Gibraltar, que separan y unen a la vez a Europa y África, y que son el símbolo de la posición geográfica y estratégica de Andalucía. Las columnas también son el símbolo de la apertura y la universalidad de Andalucía, que ha sido un lugar de encuentro y de intercambio de culturas, religiones y lenguas a lo largo de la historia. Las columnas están rodeadas de una cinta de color rojo con la inscripción "Non plus ultra" en la derecha y "Ultra" en la izquierda, en letras de color dorado. Esto significa que Andalucía ha superado el límite del mundo conocido y ha abierto nuevos horizontes.

El arco: representa el arco de medio punto, que es un elemento arquitectónico típico del arte andalusí, que se caracteriza por su belleza, su armonía y su funcionalidad. El arco también simboliza la unión y la concordia entre los pueblos y las provincias de Andalucía. El arco tiene las palabras latinas "Dominator Hercules Fundator", que significa "Hércules señor fundador", en alusión a la leyenda de Hércules y su viaje a la isla de Eritea. La leyenda representa la aspiración de Andalucía de ser una comunidad autónoma que contribuya al progreso y al bienestar de España y de la humanidad. La leyenda dice: "Andalucía por sí, para España y la Humanidad", y está escrita en letras de color dorado sobre el fondo de la bandera andaluza.

Evolución de la bandera y el escudo andaluces

La bandera y el escudo de Andalucía han tenido una evolución histórica, que ha reflejado los cambios políticos, sociales y culturales que ha vivido esta región. A continuación, se resumirá la evolución de estos símbolos, desde su origen hasta la actualidad:

• Siglo VIII: Los musulmanes conquistan la península ibérica y establecen el Al-Ándalus, un territorio que abarca la mayor parte de lo que hoy es España y Portugal. El color verde se asocia al islam y al Califato omeya, la dinastía que gobernó el Al-Ándalus desde el año 756 hasta el 1031. El color blanco se asocia a los almohades, una dinastía bereber que gobernó el Al-Ándalus desde el año 1147 hasta el 1269.

• Siglo XIII: Los reinos cristianos reconquistan progresivamente el Al-Ándalus, y se forman las cuatro coronas andaluzas: la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el Reino de Granada y el Reino de Portugal. Cada una de estas coronas tiene sus propios símbolos y colores, que se mezclan y se influyen entre sí. El color verde se mantiene como un símbolo de la herencia islámica y de la resistencia de los últimos reductos musulmanes, como el Reino de Granada, que cae en 1492. El color blanco se mantiene como un símbolo de la pureza y la unidad, y también de la paz y el parlamentarismo, que se desarrollan en algunas ciudades andaluzas, como Córdoba, Sevilla o Cádiz.

• Siglo XVIII: Se produce la Guerra de Sucesión Española, que enfrenta a los partidarios de Felipe V, de la Casa de Borbón, y a los partidarios de Carlos III, de la Casa de Austria, por el trono de España. Andalucía se divide entre los dos bandos, y se producen varias batallas y asedios en su territorio. El color verde se asocia a los partidarios de Carlos III, que se oponen al centralismo y al absolutismo de Felipe V, y que defienden los fueros y las libertades de los reinos de la Corona de Aragón. El color blanco se asocia a los partidarios de Felipe V, que se apoyan en el poder de la Iglesia y de la nobleza, y que imponen el Decreto de Nueva Planta, que suprime los fueros y las instituciones de los reinos de la Corona de Aragón.

• Siglo XIX: Se produce la Guerra de la Independencia Española, que enfrenta a los españoles contra los franceses, que invaden y ocupan el país bajo el mando de Napoleón Bonaparte. Andalucía se convierte en uno de los principales focos de resistencia y de lucha contra el invasor, y se producen varias batallas y levantamientos populares en su territorio. El color verde se asocia a los patriotas andaluces, que se organizan en juntas y en cortes, y que proclaman la primera Constitución española en Cádiz, en 1812. El color blanco se asocia a los afrancesados andaluces, que colaboran con el invasor, y que se benefician de las reformas y de los privilegios que les concede Napoleón.

• Siglo XX: Se produce la Segunda República Española, que supone un periodo de avances sociales, políticos y culturales, y que reconoce la autonomía y la identidad de las regiones históricas de España. Andalucía se convierte en una de las comunidades autónomas que reclaman su autogobierno, y se producen varios movimientos y actos reivindicativos en su territorio. El color verde se asocia a los andalucistas, que se inspiran en los colores del Al-Ándalus y en la bandera de Cádiz, y que diseñan la bandera y el escudo de Andalucía, que se aprueban en la Asamblea de Ronda de 1918. El color blanco se asocia a los republicanos, que se inspiran en los colores de la bandera española y en la bandera de la Segunda República, y que apoyan la Constitución de 1931, que reconoce la autonomía de Andalucía.

• Siglo XXI: Se produce la consolidación de la democracia y de la autonomía de Andalucía, que se convierte en una de las comunidades autónomas más pobladas, más extensas y más influyentes de España. Andalucía se caracteriza por su diversidad y su riqueza cultural, social y económica, y por su proyección internacional. El color verde y el color blanco se asocian a la bandera y al escudo de Andalucía, que se aprueban definitivamente por la Ley del Parlamento Andaluz en 1982, y que se convierten en los símbolos oficiales de esta comunidad autónoma.

