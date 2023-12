El jugador del Córdoba Gudelj se recupera tras sufrir otro desvanecimiento en el campo

El serbio Dragisa Gudelj, defensa central del Córdoba y hermano del sevillista Nemanja Gudelj, sufrió este domingo un nuevo desvanecimiento en el terreno de juego durante el partido disputado por su equipo en Melilla, de la Primera RFEF, aunque, tras ser asistido, el jugador se ha recuperado y pudo salir del campo por su propio pie.



Dragisa Gudelj ya cayó desplomado el pasado marzo sobre el campo de El Arcángel en el duelo que enfrentaba al Córdoba con el Racing de Ferrol, con motivo de una muerte súbita provocada por un fallo en su corazón de la que se recuperó, tras lo que se le implantó un dispositivo DAI (Desfibrilador Automático Implantable) en su cuerpo.



El centro de 26 años, nacido en los Países Bajos y con nacionalidad serbia, volvió a dar el susto en la visita del Córdoba al estadio Álvarez Claro de Melilla, en la decimoquinta jornada del Grupo II de Primera RFEF, ya que a los 27 minutos de juego comenzó a hacer aspavientos hacia su banquillo indicando que algo no iba bien, segundos antes de desplomarse.



Las asistencias no tardaron en entrar al campo, mientras que compañeros y miembros del cuerpo técnico del Córdoba corrieron para tratar de asistir a Dragisa Gudelj.



Sin embargo, el susto no llegó a mas, puesto que el central pudo recuperarse apenas unos segundos después y salió del terreno de juego por su propio pie, aparentemente desorientado, aunque el entrenador del Córdoba, Iván Ania, dio entrada a Carlos García en su lugar.



Minutos después, el Córdoba CF informó de que Dragisa Gudelj había sido trasladado al hospital de Melilla para que le realizasen las pertinentes pruebas médicas, aunque también aseguró que el central "se encuentra bien".



Las rápidas asistencias médicas y la intervención de un cardiólogo le salvaron la vida al central, quien pudo volver a los terrenos de juego en la actual temporada gracias a la implantación de un DAI en su cuerpo.

