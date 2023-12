Moreno: "Sánchez, 46 años después, lleva de nuevo" a Andalucía "a un agravio territorial"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha lamentado que, "46 años después", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "sus pactos con Puigdemont", nos "haya llevado de nuevo a los andaluces a un agravio territorial y, por tanto, a la ruptura de un principio fundamental, que es la igualdad entre españoles".

Así lo ha manifestado Moreno en declaraciones a los medios antes de dar comienzo la manifestación convocada este domingo, en víspera de la conmemoración del 4D, por el Foro Economía y Sociedad bajo el lema 'Yo defiendo Andalucía', donde el presidente andaluz ha incidido en que "hace 46 años los andaluces pidieron algo que era muy sensato, que los españoles tuviéramos los mismos derechos y las mismas obligaciones", pero "cuando teníamos pensado que esa etapa se había superado, Sánchez la vuelve a poner encima de la mesa", ha añadido.

Asimismo, Moreno ha subrayado que "lo que está sucediendo en nuestro país no solamente agrava la situación de la calidad institucional que vive España, no solamente rompe esa división de poderes, no solamente vulnera derechos que son fundamentales dentro de nuestra democracia, sino también está generando de una manera muy decidida una diferencia y una desigualdad entre territorios y, por tanto, entre españoles".

Por eso, ha continuado, "desde Andalucía y yo como presidente, voy a defender siempre la igualdad de los españoles y por supuesto la igualdad de los andaluces con cualquier otro ciudadano de nuestro país".

"Le gusta al señor Sánchez o no, vamos a estar en la calle defendiendo algo que es lo que creemos, algo que es importante para el futuro y presente de nuestro país y algo que es la esencia de nuestro sistema democrático como es ese principio de igualdad entre españoles", ha apostillado.

Por otra parte, ante la pregunta realizada por parte de un medio sobre el secretismo de las negociaciones con Junts, Moreno lo ha calificado de "disparate", y es que, "lo que se negocia entre una fuerza política, por cierto minoritaria catalana y el Partido Socialista, son decisiones que va a vincular a los españoles y se está haciendo sin que nadie, absolutamente nadie, sepamos qué es lo que se negocia", ha espetado.

En definitiva, "creo que el señor Sánchez está fuera de sí, en un punto de cesarismo que le lleva a tomar decisiones que nada tienen que ver con una democracia consolidada, una democracia como es la española. Y creo que lo que debemos exigir es saber y conocer con todo lujo de detalle qué se está negociando", ha zanjado el presidente de la Junta.

