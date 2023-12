Las emotivas palabras de los rostros conocidos en la capilla ardiente de Concha Velasco

Nunca olvidaremos este sábado 2 de diciembre. La muerte de Concha Velasco ha dejado huérfano a todo el mundo del espectáculo, de la interpretación, del cine e incluso de la televisión. Una de las artistas más completas de nuestro país era despedida a lo grande en el Teatro de La Latina por multitud de rostros conocidos que quisieron mostrar sus condolencias a toda su familia y homenajearla como se merece.

Compañeros de profesión no dudaron en atender a la prensa en las inmediaciones del teatro para recordarla. Estas fueron algunas de las declaraciones más emotivas de las distintas personalidades que asistieron a la capilla ardiente:

Nieves Herrero: "Hoy la despedimos todos con mucho cariño, mucho respeto. Ha hecho cosas tan grandes irrepetibles. Luego ella canta, cantaba, bailaba, presentaba televisión. Todo lo hacía bien. Era una actriz, en fin, muy completa, muy, muy completa".

Andrés Pajares, junto a su mujer, Juani Gil y su hijo, Andrés Burguera: "a Concha le digo, que seguro que me está oyendo, que morirse es fácil, es lo que hace todo el mundo, lo difícil es lo que ha hecho ella".

Félix Gómez recordaba lo buen compañera que fue: "Era muy jovencito, me cuidó, me abrazó, me enseñó. Ahí, era un pipiolo, apenas sí sabía manejarme delante de las cámaras. Y es que el más mínimo detalle, era de esa generosidad, era de esas maestras que veían a un chaval joven y le enseñaban el oficio. Y así fue hasta el final. La verdad es que lo que nos unió fue hermoso".

Susana Uribarri, la que fuera su representante, amiga y mano derecha en muchos momentos de su vida, se dejaba ver muy emocionada: "Era muy generosa, que a mí me encantaba el genio que tenía, ese carácter tan fuerte pero luego era tan tierna, tan sensible, tan buena persona no sé, creo que se nos ha ido una estrella, se nos ha ido una luz, generosidad, todo".

Boris Izaguirre recalcaba la gran preocupación que su familia le ha demostrado durante todos estos años: "Muy unida, muy unida, muy unida y muy, muy fantástico. Son realmente son una piña. Mucha gente ha hablado, que también me ha dejado muy impresionado, de que han estado visitándola y rodeándola de cariño hasta prácticamente el último aliento".

Luisa Martín, muy afectada, confesaba estar "mal" tras el fallecimiento de Concha: "Era la que marcaba el camino. Era una mujer con una energía, una alegría, una fuerza. Era rompedora. Bueno, era era muchas cosas y no hay más que ver la cantidad de gente que ha venido y nos ha alegrado la vida a todos".

Paula Echevarría recordaba las anécdotas que le contaba Concha Velasco: "los que nos contaba en petit comité así como para darnos lecciones de vida, que eran geniales. Vive y disfruta, te la voy a resumir ahí, pero era mucho más extendida".

Marta Hazas aseguraba que fue un gran referente para su carrera: "Es que es alguien con quien has crecido de la gente que te inspira para ser actriz y haber tenido la oportunidad de haber trabajado con ella, pues también me ha hecho aprender mucho. por lo menos, el tipo de actriz que quiero ser en un set".

Carmen Borrego, muy afectada, aseguraba que "para mí, es un momento duro, revivir, y no puedo hablar mucho más... ya sabíamos todos que Concha estaba malita y y llega, los momentos llegan. Sus hijos están os podéis imaginar".

Sofía Cristo, a pesar de toda la polémica en su familia, dejaba claro que era "el momento de venir y despedir, como todos los españoles que estamos viniendo, porque Concha es única y será siempre única y la vamos a recordar siempre y muchas gracias".

Itziar Castro no podía reprimir el llanto tras darle el último adiós: "Era una persona muy importante para mí y yo soy actriz por ella. Yo con tres años la veía y cantaba 'mamá quiero ser artista'. Ella sabía lo mucho que la quería, Manuel también y toda la familia. Es un referente en todos los sentidos, solo diré ¡viva la vida y viva el espectáculo!, como decía ella".

Marisa Paredes recordaba a Concha Velasco con "mucho dolor, era una mujer extraordinaria, una gran luchadora, enorme trabajadora, fantástica madre".

José Sacristán dejaba claro que "no va a desaparecer" y que abrió camino "a las mujeres y a los hombres, trabajaron duro para conseguir el día del descanso".

Rosa Valenty: "Para mí fue mi maestra, qué queréis que os diga... todo el mundo la va a recordar como la chica yeye, como una actriz, profesional, trabajadora, amante de la vida, de sus hijos, de la prensa siempre fue generosa".

Cristina Castaño llegaba completamente destrozada a la capilla ardiente: "Ella siempre me decía 'yo he sido tu descubridora', ha sido siempre una persona muy especial para mí".

