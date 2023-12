“PP, PSOE e IU han fomentado la inferioridad de Andalucía en España durante cuarenta años”

Manuel Cabeza, portavoz de la Plataforma Andalucía Viva, justifica, antes de nada, por qué la organización no secunda la manifestación convocada por la Plataforma 4D este domingo en Sevilla, a partir de las 12.00 horas, para celebrar el 46º Aniversario del histórico 4 de Diciembre de 1977. “No participamos porque no queremos confundir a los andaluces y las andaluzas; esa movilización está capitalizada por partidos políticos como IU, que aquí es una sucursal de Madrid y que en la práctica apoyan, y lo hicieron cuando gobernaron con el PSOE, políticas que profundizan nuestra subalternidad y marginación”, explica en conversación telefónica. “Esta izquierda participa de los relatos del progreso, la producción, el desarrollo, el trabajo, participa del núcleo duro de la ideología dominante y desde ahí no se está en condiciones de entender la realidad andaluza”, añade, para remachar que “se niega a Andalucía como sujeto político”.

La Plataforma Andalucía Viva denuncia en un manifiesto redactado por la efeméride a esas formaciones “centralistas” y señala muy especialmente al PP. “Su preocupación por la igualdad” tras los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas, “es un poco extraña cuando llevan fomentando la inferioridad de Andalucía desde hace cuarenta años, el expolio de su riqueza y la alienación cultural”, denuncia.

Y alerta de que “Andalucía está siendo utilizada como una especie de punta de lanza contra los derechos de otros pueblos”. Por ello, apela al espíritu de la movilización de hace 46 años, cuando dos millones de personas tomaron las calles para reclamar herramientas para dotarnos de soberanía”.

Para Cabeza, la autonomía no ha sido suficiente. “La tierra no se gestiona desde aquí, ni las infraestructuras principales, no tenemos la posibilidad de crear una banca pública, necesitaríamos el permiso de Madrid para ponerla a en pie”, explica. “Estamos muy lejos de ejercer el derecho de todos los pueblos a decidir sobre los asuntos que nos conciernen, estamos muy lejos de la soberanía imprescindible para resolver nuestros problemas”, remarca. El portavoz de la organización pide, por último, centrar el debate en torno al 4D: “Deberíamos concentrarnos en todo eso y no en impedir que lo consigan otros” territorios.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es