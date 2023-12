CONFORT TRÍO llega a EL MUSICARIO

CONFORT TRÍO llegará a EL MUSICARIO en una cita programada para hoy domingo, día 3 de diciembre de 2023 en las Bóvedas de Santa Elena s/n, a partir de las 12:30 horas.

COMFORT TRIO se forma a finales de 2022 con la vocación de generar y desarrollar, desde la perspectiva personal de sus miembros, un repertorio eminentemente Jazz, con el Folk y la Música Popular como puntos de referencia e inspiración.

El trío destaca por su sonoridad, donde el amor hacia la música, la amistad, la alegría y los gustos personales e influencias de cada integrante sirven de ingredientes fundamentales para su estilo personal y único.

El proyecto defiende su formación de trío (guitarra, bajo, batería) como formato de libertad creativa, de improvisación y de crecimiento, donde estos músicos experimentados celebran su unión musical desarrollando un repertorio, siempre vivo, con composiciones originales, adaptaciones de Standards Jazz, arreglos originales de temas tradicionales y canciones de diferentes artistas como Richie Valens, Bill Frisell, Irving Berlin, Ahmad Jamal, Ron Carter, Ornette Coleman, Abdullah Ibrahim, Julian Lage, etc.

En la actualidad, además de realizar los conciertos agendados y sus compromisos con otras formaciones, se encuentran desarrollando lo que será su primer trabajo largo discográfico. Antes han querido precederlo por su próximo lanzamiento: un Ep en directo en La Mina Studios, compuesto por cinco canciones donde el trío muestra algunas de sus diferentes sonoridades con arreglos originales de las canciones: How deep is the Ocean, Donna, Maraba Blue, Danny Boy y Sour Times.

Ian Scionti, guitarra, Juan Miguel Martín, bajo y Pablo Cabra, batería, forman Confort Trío.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es