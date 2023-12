La Real no logra plasmar su superioridad con un triunfo

La superioridad sobre el césped de la Real Sociedad ante un Osasuna muy replegado no ha sido suficiente para llevarse los tres puntos a San Sebastián en un encuentro marcado por el gol temprano del rojillo Moi Gómez y que ha terminado en la igualada después de marcar en el minuto 41 Sadiq.



La Real Sociedad se ha mostrado visiblemente superior, sobre todo a medida que avanzaban los minutos ya en la primera parte, en la que un Osasuna muy replegado ya desde el principio apenas ha hecho ocasiones encerrado en su campo y cediendo la posesión.



Muy importante para los locales fue el gol tempranero de Moi Gómez que antes de cumplirse el primer minuto consiguió superar a Remiro al recibir un buen pase de Budimir después de superar el croata a Zubeldia y Zubimendi.



Pudo haber igualado pronto el conjunto visitante con un error de Catena que no se entendió con Sergio Herrera y dejó vendido a su portero cediendo el esférico a Sadiq.



No cambió el luminoso gracias a acierto de Sergio Herrera, que consiguió despejar el balón, y al fallo de Barrenetxea que fue incapaz de aprovechar el rebote.



Sufrió la Real Sociedad la primera baja del encuentro pasado el primer cuarto de hora con Barrenetxea lesionado tras sufrir un choque con David García y abandonando el terreno de juego sin apoyar el pie derecho tras lo que, en principio, parece un esguince.



A medida que pasaban los minutos de la primera parte apretaba la Real Sociedad aunque sin sentirse cómodo y sin eficacia en centros que no llegaban a nadie luchando contra una defensa de Osasuna muy sólida que en el día de hoy ha sabido suplir las carencias de los últimos partidos.



Llegó por fin la recompensa de los donostiarras tras un fallo de Osasuna en defensa con Sadiq marchándose de Catena y superando al guardameta local de un pelotazo desde fuera del área casi imposible de parar.



Siguió poniendo en aprietos el conjunto visitante a su rival destacando dos buenas acciones de Brais Méndez que no terminaron en nada para irse al vestuario con el 1-1 que cerraría el partido.



La segunda parte se mantuvo la dinámica de Osasuna que, aunque creó más ocasiones a la contra, permaneció encerrado en su campo luchando incansable por mantener a raya a la Real Sociedad.



La mala suerte con las lesiones corrió en esta mitad del lado de Osasuna, que sufrió la baja de Mojica al quedarse clavada su pierna derecha.



Pudo adelantarse Osasuna en el 57 con un buen tiro a puerta que despejó Remiro con la punta de los dedos.



Sin duda la mejor parada la protagonizó Herrera, que paró por partida doble los remates primero de Take Kubo y después de Merino, que no pudo materializar el rechace cerrándose el encuentro igual que en el descanso.



Se cerró el partido con amarilla a dos apercibidos: Catena por parte de Osasuna y Le Normand de los donostiarras.



Ficha técnica:



1 - Osasuna: Sergio Herrera; Juan Cruz (Nacho Vidal, min. 74), Areso, Catena, David García, Mojica, Torró, Rubén García (Moncayola, min. 64), Aimar (Chimy Ávila, min. 75), Moi Gómez, Budimir (Raúl, min. 75).



1 - Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (Aihen min. 75), Zubimendi, Merino, Brais, Barrenetxea (Zakharyan, min 16 (André Silva, min. 88), Take Kubo, Sadiq (Oyarzabal, min. 75).



Goles: 1-0, min. 1 Moi Gómez; 1-1, min. 41 Sadiq



Árbitro: Pulido Santana (Comité Canario).



Incidencias: Encuentro correspondiente a la décimo quinta jornada de la Liga EA Sports disputado en el Estadio de El Sadar de Pamplona ante 20.859 espectadores.

