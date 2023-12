El Unicaja afianza la segunda plaza con una exhibición de Dylan Osetkowski

El Unicaja ganó con solvencia al BAXI Manresa (91-77) y logró su octava victoria seguida en la Liga Endesa que le afianza en la segunda plaza, gracias a una gran actuación colectiva y a una exhibición del ala-pívot estadounidense Dylan Osetkowski, la gran estrella del partido con 25 puntos -6 triples-, 8 rebotes y 30 de valoración.



La oleada del Unicaja al inicio supo contrarrestarla con el mismo ritmo el BAXI Manresa en una demostración de dinamismo que explica el estilo de ambos equipos: dos quintetos que se encuentran cómodos en contextos de ida y vuelta, de correr y de posesiones rápidas.



Un parcial de 0-7 de los manresanos frenó el gran arranque del californiano Dylan Osetkowski, que dañaba por dentro y por fuera, que anotó diez puntos en un momento y al que Unicaja echó en falta cuando se sentó en el banquillo.



Con el marcador igualado, el Unicaja mejoró su productividad en el último tramo del primer cuarto, lo que le permitió salir triunfador del intercambio de canastas (31-25, m.10), amén de mantener el liderazgo también en la segunda manga, en la que, sin embargo, no consiguió hacer daño al conjunto catalán desde el triple.



Pero el BAXI Manresa no le perdió la cara al partido. A base de bloqueos y continuaciones, aprovechó algunos malos ataques de los malagueños para seguir metido de lleno en la lucha, a tres puntos de distancia de los cajistas y con mucha personalidad.



Se habían repartido un cuarto cada equipo (49-46, al descanso), pero en el tercero el choque tomó un rumbo que ya sería definitivo para los locales, pues, con 5 puntos seguidos del alero estadounidense Kameron Taylor y la continuación de la exhibición de un magistral Osetkowski, el conjunto entenado por Ibon Navarro se puso con una ventaja de 10 puntos en el electrónico.



Por más que rotaba el técnico del BAXI, Pedro Martínez, no podía impedir el gran estado de forma del Unicaja, que forzó pérdidas (18) y fue muy fiable desde el triple, con un acierto superior al 40 por ciento.



Así, el 36 por ciento de acierto en tiros de campo del cuadro catalán resultó demasiado corto para competirle de tú a tú a un Unicaja lanzado, aunque en el rebote funcionara mucho mejor. Los de Ibon Navarro son un equipo difícil de remontar cuando cogen velocidad de crucero, sobre todo en el Carpena y ante su gente, y esto supuso una losa para los de Manresa.



Comandados por el ala-pívot de California, el equipo malagueño siguió agrandando la brecha hasta el final del partido, en el que el Unicaja se permitió darle minutos al joven base Mario Saint-Supery, de 17 años, para incentivar su progresión.



Esta derrota supone otro traspié para el BAXI Manresa en su objetivo de meterse en la Copa del Rey, que se disputa en Málaga en 2024, por lo que no preocupa al anfitrión Unicaja, que no pierde en Liga desde el 8 de octubre en Gran Canaria.



- Ficha técnica:



91 - Unicaja (31+18+21+21): Perry (9), Kalinoski (6), Djedovic (8), Osetkowski (25), Sima (6) -quinteto inicial-, Kravish (7), Díaz (7), Taylor (9), Thomas (3), Carter (6), Ejim (8) y Saint-Supery (0).



77 - BAXI Manresa (25+21+14+17): Badio (7), Taylor (5), Robinson (13), Geben (10), Sagnia (8) -quinteto inicial-, Dani García (5), Steinbergs (5), Valtonen (4), Oriola (6) y Williams (14).



Árbitros: Carlos Peruga, Francisco Araña y Roberto Lucas. Eliminaron por cinco faltas al local Kameron Taylor.



Incidencias: Partido de la duodécima jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martin Carpena ante 9.009 espectadores.

