Ucrania derriba 10 de 11 drones y un misil guiado Kh-59 lanzados por Rusia por la noche

La defensa antiaérea ucraniana interceptó 10 de los 11 drones de ataque Shahed y un misil guiado Kh-59 lanzados por Rusia durante la noche, según informó hoy la Fuerza Aérea en un comunicado.



"En la noche al 2 de diciembre de 2023, el enemigo atacó con once vehículos aéreos no tripulados de ataque Shahed desde el cabo Chauda (Crimea) y con un misil aéreo guiado desde el espacio aéreo de la región ocupada de Zaporiyia", precisa en el mensaje publicado en Telegram.



Agrega que "como resultado de las operaciones de combate de la defensa antiaérea de las Fuerzas de Defensa de Ucrania se destruyeron 10 vehículos aéreos no tripulados de ataque Shahed-136/131 en la región de Odesa y un misil aéreo guiado Kh-59 en la región de Dnipropetrovsk".



El único dron que no pudo ser interceptado impactó contra una instalación de infraestructura en la región de Odesa, sin que se registraran víctimas, informó por su parte el jefe de esa administración militar regional, Oleg Kiper, en un mensaje en Telegram.



"Los terroristas rusos atacaron anoche la región de Odesa con drones de ataque. Nuestras fuerzas antiaéreas derribaron diez 'shahed'. Desgraciadamente se registró un impacto en una instalación de infraestructura. Se declaró un incendio, que fue rápidamente extinguido por los rescatistas. No hubo muertos ni heridos", señaló.

