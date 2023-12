El Barça entrena sin Ter Stegen ni Marcos Alonso y Simeone insiste con Lino y Saúl

El Barcelona completó este sábado el último entrenamiento antes de medirse al Atlético de Madrid sin Marc-André ter Stegen, que sigue con lumbalgia, y Marcos Alonso, que se quedó en el gimnasio por unas molestias.



De confirmarse la baja del alemán, el duelo de LaLiga EA Sports de este domingo (21:00 horas) sería el tercer partido consecutivo del Barça sin su portero titular. Su lugar ante el Rayo Vallecano (1-1) y el Oporto (2-1) lo ocupó Iñaki Peña, que apunta a repetir titularidad contra el Atlético de Madrid.



A las bajas de Ter Stegen y de Pablo Páez Gavira 'Gavi', lesionado de larga duración, se sumó la ausencia de Marcos Alonso, que no saltó al césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper debido a unas molestias.

Por su parte, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este sábado con Samuel Lino y Saúl Ñíguez para el probable once para el partido de este domingo contra el Barcelona, tal y como había probado ya el viernes, en una sesión sin Pablo Barrios y Thomas Lemar.



Si no hay cambios en las próximas horas, el brasileño formará en el carril izquierdo, con Rodrigo Riquelme como otra opción -en principio, como suplente-, mientras que el ilicitano ocupará un sitio como interior en el centro del campo, al lado de Koke Resurrección y Rodrigo de Paul, a falta de concretar si juega por la izquierda o por la derecha. Marcos Llorente empezaría en el banquillo.



El resto del once se completa con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, en el carril derecho; Axel Witsel, José María Giménez y Mario Hermoso, en el centro de la defensa; y Antoine Griezmann y Álvaro Morata, en la delantera.



Simeone tiene dos bajas para el choque: Pablo Barrios, operado de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda sufrida el pasado martes ante el Feyenoord, y Thomas Lemar, por la rotura del tendón de Aquiles derecho padecida el pasado 19 de septiembre ante el Valencia y que lo mantendrá fuera aún hasta 2024.



El futbolista francés salió este sábado a caminar con Óscar Pitillas, preparador físico recuperador, sobre el terreno de jugo dentro de su proceso de rehabilitación de esa lesión.

