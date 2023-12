Óscar Puente, abierto a traspasar la red de cercanías a Andalucía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado dispuesto este viernes a acometer el traspaso de redes de Cercanías a Andalucía y a otras autonomías, si así lo solicitan sus gobiernos: "Estamos abiertos a dialogar, si hay voluntad, siempre dentro del marco legal".



Puente ha participado en Barcelona en la III Jornada de Movilidad Sostenible organizada por elDiario.es, donde ha señalado que el traspaso de Rodalies (cercanías) a la Generalitat, acordado por PSOE y ERC en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, es un tema "complejo y que va llevar tiempo", si bien ha garantizado que ambas partes van "en serio".



En la atención posterior a los medios se ha referido, en concreto, al caso de Andalucía, ya que el Parlamento de esa comunidad aprobó ayer jueves una resolución, con el voto favorable del PP y la abstención de los socialistas, para pedir la reunión de la comisión mixta Junta-Estado para el traspaso "integral" a Andalucía del servicio de transporte de servicio ferroviario que transcurre por territorio andaluz.



"A lo mejor es que no se rompe España, sino que (el traspaso) forma parte de una gestión descentralizada del país que ha tenido muy buenos resultados durante 40 años de democracia", ha resuelto antes de subrayar que "la complejidad hay que abordarla desde distintas ópticas".



Preguntado sobre cómo se materializará el pacto que permitirá el traspaso en Cataluña, Puente ha dicho que lo acordado no es más que la "culminación" del traspaso parcial iniciado en 2010 -y nunca desarrollado en su totalidad-.



El ministro ha evitado concretar fechas más allá de indicar que "va a llevar tiempo". En declaraciones posteriores a los periodistas, repreguntado sobre ello, ha indicado que no se atreve a fijar un plazo: "Las dos partes somos conscientes de que la cuestión es compleja desde el punto de vista técnico y nos vamos a poner manos a la obra".



"El tiempo que se requiere va a depender de los trabajos que realice la mesa", ha añadido.



En la misma jornada se han pronunciado sobre el traspaso el director de Transportes y Movilidad de la Generalitat, Oriol Martori, y el presidente de Renfe, Raül Blanco.



Martori ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado, si bien ha solicitado "diligencia" a la hora de acometer el traspaso.



Por su parte, Blanco ha dicho que Renfe se centrará en que "salga bien" y sea "modélico" de cara a la liberalización europea del transporte de cercanías, previsto para 2033.



Ha prometido el "máximo diálogo" con los trabajadores -ya que el pacto prevé la creación de una nueva empresa mixta que asuma el servicio de Rodalies-, una cuestión a la que también se ha referido Puente, que ha defendido que la huelga lanzada por los sindicatos, finalmente desconvocada, fue fruto de una "alarma innecesaria".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es