Tchouaméni y Arda Güler ya trabajan sobre el césped

El francés Aurelien Tchouaméni y el turco Arda Güler dieron este jueves un paso más en la recuperación de sus respectivas lesiones e hicieron carrera continua y trabajo específico sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.



Tchouaméni sufrió el pasado 28 de octubre una fractura en un dedo de un pie por la que aún le quedan unas tres semanas para reaparecer, mientras que Arda Güler padece una rotura muscular y no tiene fecha prevista de vuelta.



Un retorno sin presión debido a que el joven futbolista turco encadena tres lesiones desde que llegó en verano al Real Madrid que le han impedido debutar.



Primero fue una lesión en el menisco de la rodilla derecha y después sendas molestias musculares que no le han permitido coger ritmo.



No trabajaron aún con el grupo, pero el italiano Carlo Ancelotti pudo ver avances en dos de sus ocho lesionados, aunque no recuperará a ninguno de cara al partido del sábado frente al Granada.



De ellos, el español Kepa Arrizabalaga, con una lesión en el muslo de la pierna derecha, es el que más avanza en su recuperación, tocando balón y haciendo trabajo específico de portero sobre el césped.



Thibaut Courtois y Eder Militao, con sendas lesiones de rodilla, Vinícius Junior, por una rotura muscular; y Eduardo Camavinga, por la rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha, fueron baja en el entrenamiento de este jueves.



Una sesión en la que los futbolistas disponibles del primer equipo se juntaron con los del Castilla para llevar a cabo trabajo físico, ejercicios de posesión y presión y táctica, según refleja la web del club.

