Pilar Alegría ve "profundamente emocionante" ser "la cara del ministerio de Deportes"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, definió como "profundamente emocionante" ser en este momento la cara del ministerio de Deportes y afirmó tener consciencia de lo que representa la cartera y de lo "importante" que es para España.



"Es profundamente emocionante para mi poder ser en este momento la cara del ministerio de Deportes porque sé lo que significa y lo que implica. El deporte nos define como país, porque representa valores tan importantes como el esfuerzo, la unidad o el compañerismo. Me hago cargo de la responsabilidad que significa tener este cargo", indicó.



"Los que disfrutamos detrás de la pantalla cuando vemos el deporte tenemos que saber reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, los momentos difíciles que se dan después de esa corta carrera profesional. Soy muy consciente de lo que representa esta cartera y de lo importante que es para mi país. Voy a dedicarme en cuerpo y alma, mi dedicación va a ser máxima y mi mano está tendida", añadió.



Pilar Alegría acudió al acto de la firma del acuerdo sobre el contenido del Convenio Colectivo de la Liga Femenina Endesa en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) y, previamente, conoció a algunos de los deportistas españoles que se preparan para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.



"He tenido la posibilidad y la oportunidad de estar visitando esta mañana a los magníficos hombres y mujeres que tenemos en las distintas disciplinas deportivas, que estaban muy concentrados preparando unos Juegos en los que estoy convencida que disfrutaremos de grandes triunfos", dijo.



"El deporte es el instrumento más potente a la hora de transmitir valores y, entre todos, tenemos que coger esa fuerza tractora para que arranquemos con esos valores desde las primera etapas educativas. El esfuerzo, la solidaridad, el compañerismo... el mejor ejemplo lo tenemos en el deporte. Tenemos, entre todos, que ser capaces de hacerlo posible", declaró.



Por otro lado destacó la importancia de fomentar la igualdad en el deporte: "Hemos sido capaces de dar pasos muy importantes, sería absurdo no reconocer lo que hemos podido avanzar. Pero quedan pasos muy importantes que dar en esta asignatura, pendiente en muchas esferas, pero también en el ámbito deportivo. Ahí vamos a estar trabajando. Desde el Ministerio y el CSD, tenemos que seguir mejorando en la presencia de la mujer en los cuerpos técnicos, en el arbitraje, en la dirección..."



En este sentido, puso de relieve que desde el ministerio van "a seguir trabajando con las federaciones para mejorar la presencia de la mujer en todas las disciplinas deportivas" y "también con los clubes", al tiempo que afirmó que todo ello lo han "querido trasladar a la ley de deportes".



"Estamos presidiendo el Consejo Europeo y hemos sido capaces de trasladar unas conclusiones que focalizan la necesidad de no perder ese objetivo de la perspectiva de género en el mundo del deporte. El documento ha concitado el apoyo de todos los países miembros, apostando por la mejora de la presencia de la mujer en los ámbitos deportivos", apuntó.

