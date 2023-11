Carmen Lomana a Isabel Preysler por su serie: "Hay que hacer cosas de lujo, no vulgares"

No será hasta el próximo 5 de diciembre cuando Disney+ estrene el especial 'Isabel Preysler: Mi Navidad', en el que Isabel Preysler mostrará por primera vez cómo celebra su familia las fechas más entrañables del año. Sin embargo, ya hemos podido ver algunas imágenes promocionales de la docuserie que más dará que hablar en los próximos días, y en la que la madre de Tamara Falcó comparte su faceta más casera y personal revelando cómo se viven las navidades en su mansión de Puerta de Hierro.

Imágenes que ya ha podido ver Carmen Lomana, que no ha dudado en atizar a la 'reina de corazones' por una instantánea en concreto: En la que aparece desayunando con una bata de estar por casa blanca con estampado floral multicolor.

"Como todo el mundo hace un documental sobre su vida a mí ya no me interesa. He visto algunas cosas del de Isabel y algo de curiosidad tengo pero no mucho. Hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares... Desayunando con una bata estampada que hacía juego con la cortina" ha apuntado con malicia, convencida de que la gente cuando lo vea "se va a quedar 'oh'".

"No me ha sorprendido que haga un documental porque ella es muy normal aunque es la gran desconocida. Es conocida de ¡Hola! pero como persona, mujer, tampoco es tan conocida" apunta, asegurando que aunque no son amigas sino "conocidas" no piensa decir "ninguna impertinencia" de la filipina (además de la de la bata): "Es la reina del papel couché, ha estado toda su vida y creo que nadie ha salido tanto en el papel couché" asegura, dejando en el aire si cree que acabará con el halo de misterio que la rodea al mostrar su intimidad en su especial de Disney+.

Sin ganas de hablar de su 'enemistad' con Ágatha Ruiz de la Prada en esta ocasión -no oculta que le parece "un rollo" que los reporteros le pregunten siempre por la diseñadora- Carmen sí ha querido pronunciarse sobre la guerra abierta entre Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo Jr: "Eso me tiene... me da una pena todo.No es para reírse por ninguna de las partes, es una familia tan complicada, con tanto dolor, tantas cosas, tanto de todo..." opina, dejando claro que no puede posicionarse a favor de uno ni de otro "porque si veo al chico me da pena pero si veo a su madre también".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es