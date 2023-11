Estamos en todos lados: 7 personajes famosos que son andaluces y no lo sabías

Hay personajes famosos como Antonio Banderas o Paco de Lucía que todos sabemos que nacieron en tierras andaluzas, otros, sin embargo, son una sorpresa. Bien sea porque se mudaron de pequeños, o porque han desarrollado su actividad en otra ciudad a la que asociamos su nacimiento.

Millie Bobby Brown: Aunque tiene la nacionalidad británica, la protagonista de 'Stranger Things' nació en Marbella el 19 de febrero de 2004. Pasó sus primeros años en España antes de mudarse a Estados Unidos. Es una de las actrices más jóvenes y exitosas de Hollywood, con nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro.

Joaquín Sabina: Joaquín Ramón Martínez Sabina, más conocido como Joaquín Sabina es de Úbeda (Jaén). Es uno de los cantautores más reconocidos en nuestro país, aunque no muchos saben que tiene sangre andaluza.

Felipe Reyes: El jugador de baloncesto es andaluz de nacimiento. "He nacido en Córdoba, pero he vivido siempre en Madrid. Mi familia por parte de madre es de Córdoba y por parte de padre es de Jaén. Mi corazón está dividido. Madrid me gusta mucho y estoy muy a gusto aquí. Yo soy madrileño", desveló Felipe Reyes a Sara Escribano.

Elvira Lindo: La creadora de Manolito Gafotas es una de las escritoras andaluzas más ilustres. Nació el 23 de enero de 1962 en Cádiz.

Vicky Martín Berrocal: Diseñadora y creadora de la marca Victoria Colección, Vicky Martín Berrocal es una de las referentes de la moda flamenca y andaluza. Nació en Huelva el 11 de marzo de 1973 y ha vestido a numerosas celebridades, como Eva Longoria, Paula Echevarría o Isabel Preysler.

Paco Tous: El actor conocido por sus papeles en 'Los hombres de Paco' (2005-) y 'La casa de papel' (2017-2021) es de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sandra Golpe: aunque muchos no lo sepan, la popular presentadora de los informativos de Antena 3 también es andaluza, de San Fernando (Cádiz). En 2022 fue premiada con la bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras.

