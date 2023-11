Sanidad acusa a Ejército israelí de negar asistencia a 5 bebés que murieron en Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza acusó este miércoles al Ejército israelí de abandonar a su suerte a cinco bebés recién nacidos en dos hospitales del norte de la Franja cuyos cuerpos sin vida fueron hallados este lunes.



Según un comunicado de este Ministerio, controlado por el brazo político de Hamás, cuando las tropas israelíes se hicieron con el control del hospital pediátrico Al Naser y el hospital Al Rantisi, durante la ofensiva militar, ordenaron al personal de enfermería que abandonara el lugar y les dijeron que la Cruz Roja Internacional estaba en camino para evacuar a los bebés.



"Sin embargo, sus cuerpos descompuestos fueron encontrados en sus camas cuando varias personas finalmente lograron ingresar al hospital el lunes", asegura la nota.



El Gobierno israelí y el brazo político de Hamás alcanzaron una tregua para el intercambio de rehenes por prisioneros que comenzó el pasado viernes y que podría vencer hoy si ambas partes no acuerdan su extensión.



El Ministerio sostiene que el Ejército israelí no atendió a los menores porque "estaba demasiado ocupado fabricando vídeos de supuestas pruebas en el sótano de los hospitales pediátricos Al Rantisi y Al Naser" para intentar demostrar que en sus sótanos o bajos sus estructuras se encontraban los principales centros de mando de Hamás.



Israel ha insistido durante toda la ofensiva en que los hospitales son utilizados por Hamás para esconderse de los ataques del Ejército, por lo que son considerados objetivos militares.



Incluso llegó a afirmar que bajo el Hospital Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, se encontraba el principal centro de mando de Hamás, una alegación que rebajó tras encontrar unos túneles subterráneos en los que había una habitación con un baño y una cocina.



"Lo único que pudieron demostrar es su propia depravación desalmada y su falta de humanidad", sostiene el comunicado ministerial.



Por otra parte, el Ministerio anunció la restauración del servicio de diálisis en el centro Al Noura al Kaabi, poco después de que hiciera lo mismo en Al Rantisi.



Asimismo, denunció que los hospitales Al Shifa, Kamal Adwan y Al Ahly todavía no han recibido combustible y que los hospitales de campo en Gaza siguen sin funcionar.



Además, advirtió de que "la falta de agua y material de higiene aumenta el riesgo de propagación de epidemias".

