El perreo de Paloma San Basilio y Carlos Baute revoluciona 'Dúos Increíbles'

En la emisión del programa "Dúos Increíbles" en la noche de este martes Paloma San Basilio demostró que su talento va más allá de la música, al sorprender con sus habilidades para el baile. La cantante, conocida por éxitos como "Cariño mío", se dejó llevar por la música y mostró su faceta de bailarina. La ocasión fue propicia gracias a una versión de "La tortura", un clásico de Alejandro Sanz y Shakira, interpretado por Carlos Baute y Lucía Gil. Esta actuación fue la que inspiró a San Basilio a levantarse y bailar.

El presentador del programa, Xavi Martínez, no pudo ignorar este momento único. "Paloma, yo quiero hablar contigo porque te he visto, mientras ellos actuaban, con unas ganas de ponerte a bailar y darlo todo con una de las canciones más importantes del reguetón…", comentó. A lo que San Basilio respondió: "Es que a mí bailar me encanta, yo bailo todo el tiempo". Ante esta confesión, Carlos Baute no dudó en invitarla a la pista: "Esto lo tengo que hacer, pero con elegancia".

El clímax llegó cuando sonó "Bizcochito", de Rosalía. Paloma San Basilio, sin titubear, se lanzó a bailar junto a su compañero de programa, dejando a todos sorprendidos con su energía y desparpajo. Este "momentazo" no solo animó al público sino que también causó asombro entre otros artistas.

Xavi Martínez, impresionado, exclamó: "Yo ya me puedo morir hoy, porque ya he descubierto el 'Perreo San Basilio'". Sin embargo, San Basilio corrigió con humor: "No, no, yo hago Palomeo, no perreo, que es una cosa nueva y distinta". Para quienes se perdieron este y otros momentos destacados del programa, se recuerda que están disponibles en RTVE Play, la plataforma gratuita para disfrutar de estos contenidos en cualquier momento y lugar.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es