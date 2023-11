Feijóo descarta apoyar una moción de censura con Junts al presidente del Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado apoyar una moción de censura con Junts al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque es un partido que atenta contra la Constitución y ha insistido en que no gobernaría con la formación que dirige Carles Puigdemont.



A su entrada en el Congreso de los Diputados para participar en la apertura solemne de las Cortes que preside hoy el rey, Feijóo ha señalado que pudo gobernar con Junts pero "no podría aceptar sus condiciones porque son ilegales y atentan contra la Constitución y la igualdad de los españoles".



"Y la respuesta es que no es posible", ha zanjado después de que Puigdemont haya dejado entrever la posibilidad de una moción de censura a Sánchez si no cumple con sus compromisos a un medio de comunicación con 'Politico' durante la ceremonia celebrada anoche por este medio en Bruselas.



Una eventual moción de censura sería una opción si Junts y el PP se pudiesen poner de acuerdo sobre un presidente del Gobierno independiente para sustituir a Sánchez.



"Pero para eso, el PP debe dar un paso hacia nosotros. No pueden seguir tratándome como a un terrorista", dijo a 'Politico' Puigdemont, quien recalcó que su único delito fue colocar urnas en el referéndum ilegal del 1-O.



Feijóo ha respondido que cree "en la unidad" de España, "en la constitución y eso es incompatible con las exigencias de Junts...no puedo aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado".

