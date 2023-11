Felipe VI preside la apertura de la legislatura marcada por la ley de amnistía

Felipe VI, junto con la reina Letizia y la princesa Leonor, preside este miércoles en el Congreso la solemne apertura de XV Legislatura ante los diputados y senadores (11.00 horas), marcada por el inicio de la tramitación de la ley de amnistía de los dirigentes independentistas catalanes encausados en el ‘procés’.



El rey va a pronunciar un discurso en el que, a tenor de las dos ocasiones precedentes, en 2016 y 2020, es previsible que haga un llamamiento al entendimiento y el diálogo, en un contexto de fuerte confrontación entre PSOE y PP ante la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras su pacto con Junts, el partido que lidera Carles Puigdemont desde Bruselas.



Este pacto incluye medidas como la ley de amnistía, que empezó su andadura parlamentaria la pasada semana, y un mecanismo de verificación internacional para dar fe del cumplimiento de las medidas concertadas.



Como ocurrió en la jura de la Constitución de la princesa de Asturias el pasado 31 de octubre, no van a estar en el hemiciclo los parlamentarios de ERC, Junts, EH Bildu y BNG por no reconocer la legitimidad de la Corona.



Sumar, donde está integrado Podemos y otras formaciones plurinacionales, y el PVN sí van a estar en sus escaños, al igual que los nuevos ministros en la bancada azul.



Como en los actos solemnes, los reyes y la princesa de Asturias van a acceder al Palacio de las Cortes por la Puerta de los Leones, que va a lucir de nuevo el dosel de gala de 130 metros cuadrados y 220 kilos de peso.



Con ellos entrarán al edificio Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.



Antes del discurso del rey y de que proclame abierta oficialmente la legislatura, que arrancó el pasado 17 de agosto tras las elecciones del 23 de julio, intervendrá Armengol, quien animará al diálogo entre partidos.



En esa línea se espera que pueda ir Felipe VI, quien en febrero de 2020, defendió la convivencia y el diálogo tras afirmar: “España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos”.



Cuatro años antes, después de varios meses de bloqueo en la formación del Gobierno, emplazó a los partidos a practicar “el diálogo permanente” y un debate “siempre constructivo” guiados por la “generosidad”.



La princesa Leonor va a hacer un paréntesis en sus clases en la Academia General Militar de Zaragoza para estar con los reyes en su regreso al hemiciclo tras el acatamiento de la carta magna el día en que cumplió 18 años.



En esta ocasión, la infanta Sofía no va a asistir a la sesión debido a sus estudios de bachillerato en Gales.



El acto de apertura de las Cortes Generales va a finalizar con un desfile militar en la Carrera de San Jerónimo.

