La "responsabilidad" de las listas de espera en Andalucía es del PP, estamos en "crisis"

“Es absurdo pretender hacer responsable a la anterior administración (PSOE) que hace cinco años” que no gobierna en Andalucía. Para el Sindicato Médico no hay excusas, la “responsabilidad” de las listas de espera es de la “actual administración”, que “está haciendo recortes muy duros desde hace meses”: “Llevan recortando actividades de tarde de quirófano y de consultas desde el verano, se están cerrando quirófanos por la mañana, porque faltan anestesistas y faltan porque no hay dinero”.

Lo que no tiene sentido, es que estemos cerrando quirófano por la mañana y por la tarde en la sanidad pública, porque no tenemos fondos y estemos usando esos recursos para invertirlos en la privada

Así de crítico se ha mostrado Rafael Ojeda, presidente del SMA durante una concentración a las puertas de la delegación de la Junta en Málaga. Se está convirtiendo en costumbre. No hay semana que los médicos no protesten por la situación de la sanidad pública, consecuencia, denuncian, de la “pésima” gestión del gobierno de Juanma Moreno.

“No nos oponemos a que la medicina privada refuerce a la pública”, ha dicho Ojeda, pero en momentos “puntuales” y “no derivar fondos” de la pública a la privada. “Lo que no tiene sentido”, alerta el líder sindical, “es que estemos cerrando quirófano por la mañana y por la tarde en la sanidad pública, porque no tenemos fondos y estemos usando esos recursos para invertirlos en la privada”.

Habla de una situación “precaria”, con malas condiciones laborales, sin personal, con listas de espera que siguen aumentando y con un presupuesto insuficiente. Sin negar que “ha habido un relativo incremento en la inversión en sanidad”, ha recordado que “seguimos siendo la comunidad con uno de los presupuestos sanitarios más bajo por habitante”. La sanidad pública está en una “crisis severísima”: “Necesitamos que la medicina reciba la atención que merece”.

La situación es que se tiene “abandonado al colectivo de facultativos y facultativas desde hace años”, ha añadido Antonio Martínez presidente del Sindicato Médico en Málaga. También han recordado que los médicos de familia y pediatras, que trabajan en atención primaria, llevan años con plantillas “deficitarias y con más necesidades asistenciales médicas”. “Del 2020 al 2022 se han atendido cinco millones de consultas más entre médicos de familia y pediatras a pesar de contar con menos facultativos”, concretan.

En Málaga capital y en la provincia, según el SMM, se lleva un año esperando a que “se cumpla con la promesa de la creación de unos 80 cupos más de médicos de familia y pediatras” en atención primaria para adecuar la plantilla a las necesidades de la población malagueña, mientras se asiste al “desapego de los especialistas más jóvenes que no encuentran motivos para confiar en el SAS”.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es