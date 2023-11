Modric sufre una "fuerte sobrecarga" y no estará ante el Nápoles

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, se sometió a una resonancia magnética que confirmó que no sufre rotura muscular, pero la dolencia que no le dejó acabar el partido el domingo en Cádiz es una "fuerte sobrecarga" y le impedirá jugar ante el Nápoles en la Liga de Campeones.



El Real Madrid sometió a pruebas a Modric tras esperar un día a que se rebajase la zona dolorida y en la mañana de este martes la resonancia magnética que se realizó al centrocampista en la ciudad deportiva confirmó los buenos presagios.



Modric no tiene rotura muscular en el muslo izquierdo, pero sufre una fuerte sobrecarga por la carga de partidos que disputó con Croacia y el Real Madrid. El croata se ausentó por segundo día del entrenamiento dirigido por Carlo Ancelotti y causa baja para el encuentro ante el Nápoles del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.



El cuerpo técnico estudiará la evolución diaria de Modric, que inicia tratamiento fisioterapéutico con el objetivo de llegar a tiempo para el duelo liguero del sábado ante el Granada, para el que es duda.



Es la octava baja que sufre Ancelotti, que no podrá contar en la 'Champions' con Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga, Eder Militao, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler y Vinícius Junior.

