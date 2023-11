La Real quiere el primer puesto de grupo y el Salzburgo seguir vivo en Europa

Real Sociedad y Red Bull Salzburgo llegan a esta quinta jornada de la fase de grupos de Liga de Campeones con necesidad de sacar los tres puntos, aunque con objetivos muy distintos: el conjunto realista, ya clasificado para octavos de final, quiere ganar al Inter de Milán el primer puesto del Grupo D, mientras que los toros rojos quieren certificar su presencia en la próxima ronda de Liga Europa, puesto por el que el Benfica podría entrometerse.



El club donostiarra llega en un gran momento de forma, y es que ha vuelto del parón de selecciones de la misma manera en que se fue, con victoria, en este caso, por 2-1 frente a un irregular Sevilla con el que acabó sufriendo más de lo necesario. Aún así, la Real obtuvo algo más que tres puntos frente al conjunto hispalense, y es que Sadiq Umar logró marcar después de más de un año, lo que seguro le ha brindado la confianza que hasta ahora le faltaba. Una gran noticia para la delantera txuri urdin que, ante la baja forma y lesiones de sus delanteros, encontró su hombre gol en Mikel Oyarzabal.



A la espera de la convocatoria que el club desvelará a lo largo del día de hoy, la Real contará con una baja conocida como la de Carlos Fernández. La duda está en el estado de André Silva, quien volvió a entrenar con el grupo el pasado viernes por primera vez desde su última lesión, y sigue adquiriendo poco a poco ritmo de competición para estar cuanto antes a las órdenes de Imanol Alguacil. Lo normal sería que se sumase a la convocatoria, aunque tiene difícil contar con algún minuto ante el conjunto austriaco.



Bajas que no serán un impedimento para que el entrenador realista pueda hacer gala de su once más titular en lo que vamos de temporada, de hecho, veremos si Kieran Tierney está ya como para ser de la partida y si será capaz de quitarle la titularidad a un Aihen Muñoz que está firmando sus mejores meses como txuri urdin.



Una rivalidad que es muy reciente entre estos dos equipos, con tan solo tres enfrentamientos entre sí: los dos encuentros de dieciseisavos de final de Liga Europa disputados en 2018 (empate a dos en Anoeta y derrota 2-1 en Salzburgo) y el último, esa contundente victoria por 0-2 en el EM Stadion Wals-Siezenheim que confirmó el buen hacer de la Real en Liga de Campeones.



El Salzburgo llega a San Sebastián con el objetivo de seguir vivo en las competiciones europeas esta temporada, para lo que tratará de amarrar un resultado positivo, pero consciente de que su partido clave será contra el Benfica en la última jornada.



El Salzburgo, que encadena tres derrotas consecutivas en la Liga de Campeones, llega plagado de bajas por lesión y sabiendo que sus únicas opciones pasan por quedar tercero de grupo para continuar en la Liga Europa.



Con todo, el entrenador de los austríacos, Gerhard Struber, asegura que quiere centrarse en el partido que tienen por delante y dedicar a él toda su dedicación.



"Nuestro único objetivo es el difícil partido contra un rival de primera fila. Y queremos encontrar de nuevo nuestro juego y demostrar que podemos imponernos en el campo", declaró Struber.



Por su parte, el delantero Petar Ratkov afirmó que, como "la Real Sociedad tiene una calidad enorme y su nivel de juego es excepcional", deben mostrarse "muy implicados y concentrados desde el primer minuto".



El equipo llega con numerosas bajas, entre ellas figuras destacadas, como el atacante brasileño Fernando, los defensas Samson Baidoo, Oumar Solet y Aleksa Terzic, y el centrocampista Maurits Kjaergaard, lo que obligará a Struber a improvisar con un equipo de circunstancia.



El Salzburgo, que en los últimos años ha sido una fábrica de talentos, no ha encontrado este año a un jugador que marque las diferencias y el equipo ha perdido calidad comparado con la temporada pasada.



Entre las buenas noticias se encuentran que el técnico podrá volver a contar con el centrocampista Dijon Kameri, el atacante Sekou Koita y el veterano defensa Andreas Ulmer, recién salidos de lesiones.



----------------------------



. Alineaciones probables:



Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen o Tierney; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.



RB Salzburgo: Schlager; Guindo, Pavlovic, Morgalla, Dedic; Forson, Bidstrup, Gloukh, Sucic; Ratkov y Konaté.



Árbitro: Mykola Balakin (UKR).



Estadio: Estadio de Anoeta.



Hora: 21:00.

