Bárbara Rey responde a las acusaciones de montaje

Nuevas y contundentes declaraciones de Bárbara Rey tras el demoledor ataque de Ángel Cristo Jr. en '¡De viernes!'. En plena cuenta atrás para ver qué contará el joven este viernes en la segunda parte de su entrevista -aunque asegura que no está preocupada por qué más pueda decir sobre ella- la vedette no se calla y ha sentenciado a su hijo, revelando qué es lo que más le duele de esta traición que nunca se le había pasado por la cabeza.

"Que Dios te ampare, te cuide y te proteja porque no sabes dónde te has metido. A partir de ahora habrá cosas en las que ya no te pueda proteger" se ha dirigido a Ángel en su última intervención en 'Espejo Público', dejando entrever que tras este 'salto al ruedo mediático' de su hijo saldrán a la luz delicadas informaciones sobre su pasado que ya están circulando por las reacciones de ciertos programas y que pasarían por presuntas denuncias de maltrato, presunto abuso de sustancias y problemas con la justicia que no dejarían en una tesitura sencilla al hermano de Sofía Cristo.

"Yo estoy acostumbrada a que me machaquen, pero estoy peor por este motivo -el hecho de no poder seguir protegiendo a su hijo para que no salgan a la luz aspectos hasta ahora desconocidos de su vida- que por lo que haya dicho de mí" aseguraba en el programa de Susanna Griso.

Unas declaraciones en las que se ha reafirmado en conversación con la tertuliana Isabel Rábago, a la que ha negado rotundamente los rumores de que la entrevista de Ángel formaría parte de un montaje orquestado por ambos para ganar dinero: "No se me pasaría por la cabeza semejante disparate y barbaridad. En mi vida he hecho un montaje" ha dejado claro.

A pesar de que su relación con el joven está completamente rota en estos momentos, Bárbara asegura que esta traición no ha disminuido su amor por su hijo. "El dolor que siento es inmenso, no puedo describirlo. Tienes que pensar que es mi hijo. Quiero a mis dos hijos por igual y ellos han estado por delante de mi trabajo y de todo en mi vida" ha revelado, insistiendo en que su gran pesar y "preocupación" es "que después de que pasen estos días todo se vuelva en contra de él y haya cosas que le puedan hacer mucho daño y yo no le pueda proteger".

Mucho más entera la hemos visto abandonando Marbella para regresar a Madrid y retomar sus compromisos profesionales; perfectamente peinada, con gafas de sol y los labios rosa chicle a juego con sus uñas, la vedette ha mostrado su mejor cara ante las cámaras y ha asegurado que a pesar de todo, y de que no ha hablado con Ángel, está "bien".

