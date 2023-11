Espadas dice que su "apuesta personal" es ser el candidato socialista a la Junta en 2026

El secretario general del PSOE andaluz y jefe de la oposición, Juan Espadas, ha asegurado este martes que su "apuesta personal" es ser el candidato de su partido a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, previstas en principio en 2026.



El líder socialista andaluz se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa en el Parlamento autonómico después de anunciarse su nombramiento como portavoz del PSOE en el Senado, dos responsabilidades "perfectamente compatibles" que asume "con mayor esfuerzo y la determinación de haber tomado una decisión valiente".



Ha opinado que todo el tiempo que dedique a su labor en la Cámara Alta será un "foco" que le permitirá ser conocido "por más andaluces".



"Hoy en día la visibilidad la dan los medios de comunicación, y un modesto portavoz en el Parlamento tiene las posibilidades que tiene", ha argumentado Espadas, que ha añadido que "eso no conlleva que no siga trabajando por todos los pueblos andaluces".



Tras asegurar que siempre respetará "las legítimas aspiraciones de cada cual", ha descartado que vaya a formar parte de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas de junio de 2024: "A quienes piensen que el Parlamento europeo es una buena opción para Espadas les digo que ahora no toca".



"Me toca ser el futuro presidente de la Junta y por eso voy a seguir dejándome la piel en los próximos tres años, aquí y en el Senado", ha zanjado el líder regional socialista, que ha insistido en que su "apuesta personal" es ser el candidato de su partido en 2026.



Después de destacar que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no le ha hecho ilusión" y le ha "sorprendido" este nombramiento -lo que significa que el PSOE "ha acertado"-, Espadas ha garantizado que desde su puesto en el Senado trabajará por conseguir un acuerdo sobre financiación autonómica.



Ha augurado que en la coyuntura actual la Cámara Alta va a convertirse en un "escenario político muy intenso" donde considera que "se pondrán en relevancia las contradicciones del PP con sus distintas visiones" sobre el modelo fiscal para las comunidades.



Ha recordado que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y que si sus territorios se ponen de acuerdo "lo que decidan sale adelante", y ha resaltado que el problema de Moreno es que "el líder de su partido tiene un programa diferente al suyo".



"PSOE y PP tienen la obligación de llegar a un acuerdo que sustituya al anterior", ha enfatizado Espadas, que ha ironizado con que quizá tenga "más suerte" con otros gobiernos autonómicos del PP para coincidir que con el andaluz, con quien firmó un acuerdo en el Parlamento regional en esta materia.

