Otegi advierte de que si no se abre el "melón territorial" la legislatura no aguantará

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que en España hay "una cierta dosis de supremacismo", y ha advertido de que "si no se abre el melón territorial" en el Estado la legislatura "sencillamente no va a aguantar".



En una entrevista en Radio Popular, Otegi ha pedido "mucha prudencia", "serenidad" y "mucha pedagogía" en el debate "del melón territorial", que debe ser "una obra de orfebrería política" porque "no será fácil" pero habrá que abordarlo.



Sobre la situación política en Euskadi, ha opinado que "la generación en el PNV es escasa" tras la decisión del PNV de proponer a Imanol Pradales como candidato a lehendakari, y ha vaticinado "un giro muy conservador" en esa formación.



Otegi ha dicho que tenía "la impresión de que Iñigo Urkullu iba a continuar", aunque ha apuntado que "ha habido algún tipo de problema" que ha propiciado el cambio de candidato, "pero la regeneración en política no es biológica" y Pradales "tiene un perfil muy, muy parecido al de Urkullu".



En definitiva, ha añadido, parece que representa "la continuidad" del PNV, aunque también se decía algo parecido de Juan José Ibarretxe y que era "un gestor, y luego pasó lo que pasó felizmente para este país", ha manifestado.



En cualquier caso, ve al PNV "en arenas movedizas, sin saber a donde dirigirse".



Ha asegurado que EH Bildu designará una candidatura para ganar las próximas elecciones vascas y, sobre posibles alianzas, ha adelantado que su formación estará siempre "contra los fascistas, o sea, contra el bloque reaccionario".



Ha afirmado no comprender la razón por la que en el Estado y en Navarra es posible conformar "un bloque muy amplio y muy plural sobre un programa de mínimos" que se rechaza en Euskadi, y que tampoco entiende por qué el Partido Socialista sigue gobernando con el PNV, del que dice que tiene un proyecto agotado.



Otegi ha abogado por "hacer un esfuerzo" para conformar gobiernos "de amplio espectro con programas de mínimos".

