Los peligros ocultos de OnlyFans, la plataforma de contenido adulto más utilizada

Las plataformas de micromecenazgo online experimentan un crecimiento vertiginoso a nivel global. En medio de diversas áreas y temáticas, destaca el auge de las plataformas dedicadas a creadores de contenido adulto, las cuales han experimentado un fortalecimiento significativo desde el inicio de la pandemia. De entre todas ellas, ha conseguido hacerse un puesto entre las más destacadas OnlyFans, con más de tres millones de creadores y 240 millones de usuarios.



En este contexto y como parte de su colaboración con Esports City League en la realización de investigaciones para comprender los hábitos de los usuarios de Internet y ayudar a reforzar la concienciación sobre la importancia de la ciberseguridad, ESET España ha compartido los resultados de una encuesta centrada en los hábitos y comportamientos de los usuarios de OnlyFans.



“La encuesta que hemos realizado juntamente con Esports City League nos ha mostrado que OnlyFans ha ganado terreno en España de forma significativa. Y es que, el 96% de las personas que han participado del estudio conocen esta plataforma y el 87% afirma utilizarla como usuarios. Además, un 7% de los encuestados afirma utilizar OnlyFans como creadores de contenido”, comenta Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España.



Entre la fama y los peligros cibernéticos



A pesar de que para muchos siga siendo algo desconocido, desde que OnlyFans nació en 2016 no ha parado de crecer. En sus inicios, no era una red social para adultos, sino un espacio de conexión entre artistas y sus seguidores. Actualmente, la plataforma, que gana gran cantidad de usuarios y creadores de contenido a diario, funciona como una red social exclusiva donde los creadores comparten contenido erótico o sexual de diversas categorías, siendo esta característica su principal atractivo, a diferencia de las redes sociales convencionales que los suelen censurar.



Aunque existen canales gratuitos, la mayoría de los usuarios deben suscribirse y pagar una cuota mensual establecida por el creador para acceder a sus contenidos. Este modelo de negocio ha generado interés y controversia, de hecho, el 75% de los ‘fans’ que han participado en la encuesta afirman que alguna vez se han sentido estafados al pagar por ver el contenido de un perfil en OnlyFans. Más allá de este sentimiento, el riesgo de estafa es una realidad que acecha a los usuarios de la plataforma. ESET advierte que el gran éxito OnlyFans no pasa desapercibido entre los estafadores reales, ya que el entretenimiento adulto es uno de los ámbitos más atractivos para la ciberdelincuencia al ser una industria que genera importantes beneficios económicos.



En este sentido, y en lo que respecta a pagar por contenido, el 54% de los encuestados afirma tener al menos una suscripción en la plataforma. Esto significa que han tenido que proporcionar sus datos personales, además de bancarios, por lo que la concienciación sobre la seguridad online en esta y otras plataformas es crucial para evitar que los usuarios se conviertan en víctimas de ciberataques. De hecho, el 25% de los creadores de contenido asegura que alguna vez les han robado dinero de su cuenta en OnlyFans.



Sin embargo, no solo el robo de dinero es uno de los riesgos a los que se enfrentan los usuarios de estas plataformas, sino también el de su información privada. Y es que los datos personales se han convertido en una de las joyas más codiciadas por los ciberdelincuentes hoy en día. Tanto es así, que el robo de datos personales es una las mayores preocupaciones que acechan tanto a los “fans”, como a los creadores de contenido de OnlyFans. Concretamente, 1 de cada 4 creadores afirma que han utilizado su contenido para crear un perfil falso. En contrapartida, 7 de cada 10 fans dicen que han recibido contenido de algún creador fuera de OnlyFans sin que esta persona lo sepa.



Cómo esquivar a los ciberdelincuentes en el entretenimiento adulto online



Conocer las medidas que se pueden aplicar para reforzar la seguridad online mientras se consume entretenimiento adulto se ha convertido en una tarea primordial. En este sentido, muchos de los usuarios de OnlyFans han demostrado que se preocupan por su seguridad online y afirman contar con información sobre diferentes métodos con los que pueden reforzar su ciberseguridad en la plataforma. De hecho, el 100% de los encuestados en el estudio aseguró conocer lo que era el doble factor de autenticación, una capa extra de seguridad ofrecida por OnlyFans a sus usuarios. Sin embargo, solo el 43% lo tiene activado, lo que muestra que todavía queda camino en el ámbito de la concienciación.



“Por todo ello, nuestra recomendación es usar un email único para configurar la cuenta y utilizar una tarjeta de crédito desechable a la hora de realizar una suscripción. Además, es importante prestar atención a posibles intentos de robos de cuentas a través de ingeniería social, es decir, diferentes técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios. En estas plataformas, tampoco podemos olvidarnos de las técnicas de ciberacoso, lo que puede llevar un usuario a entregar contraseñas y otros datos importantes como el de inicio de sesión”, concluye Albors.

