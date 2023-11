De Kuip marca el camino

Ante la presión y un estadio lleno, el Atlético de Madrid se enfrenta a una prueba de fuego contra el Feyenoord, el goleador internacional mexicano Santiago Giménez y el ambiente de De Kuip, que marca el camino para el equipo rojiblanco en la Liga de Campeones, desde la victoria que lo clasifica de inmediato hasta la derrota que lo complica todo.



Primero del enrevesado grupo E, un punto por delante del Lazio, al que recibirá en la última jornada en el Metropolitano, y dos por encima del Feyenoord, en las 81 combinaciones de marcadores en estas dos citas finales, el Atlético avanza como líder en 43, como segundo en 21, en cinco debe esperar a las diferencias particulares o generales y en 12 está eliminado.



La vía más veloz es el triunfo este martes. Si gana, se clasifica. Sin discusión. Sin atender a otros marcadores. Si, además, a la vez, el Lazio es derrotado por el Celtic en Italia, lo hará como primero de su cuarteto con una jornada de antelación.



En el cómputo general, al Atlético le basta con cuatro puntos más para ser primero y con dos para avanzar segundo. Por eso, incluso el empate este martes lo mantiene en ventaja para la clasificación para los octavos de final, siempre que después gane o empate con el Lazio en el Metropolitano.



Otro asunto es una derrota en Rotterdam, que lo expone al daño de la eliminación siempre que, después, no sea capaz de ganar al Lazio. La igualada en la última jornada, entonces, sólo le valdría en dos combinaciones.



Aún más en el filo está el Feyenoord, que, pese a su impacto inicial, puede quedar eliminado este martes mismo de la Liga de Campeones, si pierde y el Lazio gana en Roma al Celtic.



Son los parámetros en los que se mueve actualmente el grupo E de la máxima competición continental, aún tan incierto como es la respuesta del Atlético cuando sale fuera del Metropolitano.



Mientras allí es inexpugnable, hasta el punto de que no hay nadie en Europa que sostenga la racha actual que tiene el Atlético en su territorio (18 triunfos seguidos), o Antoine Griezmann agranda día a día su espectacular momento, a tres goles ya de alcanzar a Luis Aragonés como el máximo goleador de todos los tiempos del club, el equipo es mucho menos fiable cuando sale y se expone fuera de su entorno.



Sólo ha ganado tres de sus últimos once encuentros como visitante entre todas las competiciones, pero la marca es aún más preocupante cuando se trata sólo de la Liga de Campeones y la fase de grupos: de sus últimas 21 salidas en esta ronda del torneo europeo, el Atlético sólo ganó cinco, con siete empates y nueve derrotas, de las que concentra siete de ellas en sus trece desplazamientos más recientes. Sólo venció tres.



Es mucho más que un examen la visita a De Kuip. Ahí, el Feyenoord encadena siete triunfos, incluidos sus dos compromisos en esta Champions (2-0 al Celtic y 3-1 al Lazio). Sólo ha perdido tres de sus últimos 43 encuentros allí. Avisado está el Atlético, que ya comprobó la competitividad del su rival en el Metropolitano (3-2), con una victoria apurada, aún incluso cuando el goleador del conjunto neerlandés, Santiago Giménez, fue baja.



La vuelta del internacional mexicano, 18 goles en 16 partidos esta campaña, 41 tantos en 61 duelos en su carrera en el Feyenoord, pero también sólo tres dianas en los siete últimos choques con su triplete del pasado sábado ante el Excelsior (2-4), es la diferencia más sustancial entre el equipo al que se enfrentó el 4 de octubre y al que se medirá ahora en De Kuip, aparte del ambiente, de la condición local y de otros condicionantes.



Pero, a la vez, el Feyenoord, que suele formar en 4-2-3-1, encara el choque con el Atlético con el flanco derecho debilitado, pues, a priori, Arne Slot no podrá contar con el lateral neerlandés Bart Nieuwkoop ni con el extremo iraní Alireza Jahanbakhsh.



Es una semana crucial para el Feyenoord, que se jugará buena parte de la temporada en Europa y también en la liga doméstica. Segundo en la Eredivisie, llega a la cita europea tras dos victorias consecutivas en esa competición, por 1-0 contra el AZ y por 2-4 contra el Excelsior y, tras el duelo continental, disputará otro partido clave el domingo contra el PSV Eindhoven, líder, al que mira con siete puntos de desventaja.



En el Atlético, descansados algunos jugadores en el triunfo ante el Mallorca, resuelto con un golazo de cabeza de Antoine Griezmann, con trece tantos ya este curso, la visita a Rotterdam devolverá al once al carrilero Nahuel Molina, al central José María Giménez y al centrocampista Rodrigo de Paul. Quizá también a Rodrigo Riquelme, por Samuel Lino, en la banda izquierda.



La duda surge en el tercer hombre del medio campo, entre Pablo Barrios o Marcos Llorente, como compañeros de Koke Resurrección y el citado De Paul, en una alineación con Jan Oblak en la portería; Axel Witsel y Mario Hermoso a los lados de Giménez en la defensa, en la que Stefan Savic podría ser suplente por cuarto choque seguido; y con Antoine Griezmann y Álvaro Morata en la delantera, con Memphis Depay en el banquillo.



- Alineaciones probables:



Feyenoord: Biljow; Sugawara, Geertruida, Hancko, Hartman; Timber, Zerrouki, Wieffer; Stengs, Giménez, Paixao.



Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Riquelme; De Paul, Koke, Barrios o Llorente; Griezmann, Morata.



Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).



Estadio: Feyenoord 'De Kuip'.



Hora: 21.00 CET (20.00 GMT).

