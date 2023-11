El Barça no puede especular: victoria y a octavos como primero o a sufrir en Amberes

El Barcelona recibe este martes (21:00 horas) al Oporto en la Liga de Campeones con el único propósito de derrotar al equipo luso y clasificarse para los octavos de final de la competición como primero del Grupo H.



Cualquier otro resultado dejaría en el aire su pase para la siguiente ronda, que se tendría que ganar la última jornada en su visita a Amberes. Un escenario que el Barça, que ya pudo sentenciar su pase a octavos en Hamburgo ante el Shakhtar Donetsk (1-0) hace tres semanas, ni siquiera contempla.



Ese duelo ante el conjunto ucraniano es una de las dos derrotas que el Barça ha sufrido en los últimos cinco partidos. Y es que desde que perdiera el Clásico de LaLiga ante el Real Madrid (1-2), los de Xavi Hernández han ganado por la mínima a la Real Sociedad (0-1) y al Alavés (2-1) y empatado ante el Rayo Vallecano (1-1).



El equipo ha perdido además a Gavi, que este martes será intervenido de una grave lesión en su rodilla derecha y no volverá a jugar en lo que resta de temporada, y Ter Stegen, que hoy tampoco se entrenó a causa de una lumbalgia y que por segundo partido consecutivo parece que cederá su portería a Iñaki Peña.



En cualquier caso, Xavi, quien dará la lista de convocados horas antes del partido, no quiso descartar definitivamente al meta alemán, que mañana se probará para ver si está en condiciones de jugar.



Pese a estas dos bajas clave en su once titular, todo lo que no sea ganar mañana en el Estadio Olímpico Lluís Companys al Oporto amplificaría las dudas y el ruido en torno a un equipo que ha ido de más a menos este curso.



Justo cuando afronta, además, uno de los momentos claves de la temporada, con los partidos contra el Girona y el Atlético de Madrid que necesita ganar para no descolgarse de la parte alta de la tabla en el torneo doméstico.



Pero lo primero es la visita del cuadro portugués y avanzar a la siguiente ronda en Champions, un objetivo tan prioritario que hizo que Xavi diera descanso ante el Rayo a medio equipo.



Así, para la cita europea regresarán al once Araujo y Kounde, que sustituirá a Iñigo Martínez y Christensen en el eje de la zaga; Gündogan, que sentará a Romeu en el centro del campo; y Joa Félix y Raphinha, que formarán tripleta ofensiva junto a Lewandowski, en detrimento de Ferran Torres y Lamine Yamal.



Por su parte, el Oporto afronta el choque contra el Barça con la sensación de que es una asignatura pendiente, después de un partido de ida en el que sintió que debería haber sacado algo más y que el los azulgrana ganaron por la mínima con un gol de Ferran Torres (0-1).



Devolver a los catalanes el triunfo a domicilio, además de consolidar su presencia en la siguiente ronda de la Liga de Campeones, podría dar un impulso muy necesario a una temporada en la que a los 'dragones' les ha costado encontrar su identidad.



En la Liga portuguesa, el Oporto ha ganado muy pocos partidos por más de un gol -un 0-2 contra el Vizela fue su resultado más 'expresivo' hasta la fecha-, una tendencia que, afortunadamente para el entrenador Sérgio Conceição, no ha aparecido en la máxima competición europea.



En parte, gracias al brasileño Evanilson, con cuatro tantos en tres encuentros en esta fase de grupos, una cifra que intentará agrandar sobre el césped del Estádio Olímpico.



Evanilson ha compensado la deslucida campaña del habitual goleador 'portista', el iraní Mehdi Taremi, con 3 dianas en 16 partidos, muy por debajo de lo que se espera del que fuera máximo goleador del campeonato portugués la pasada edición.



También ha destacado con la camiseta blanquiazul Francisco Conceição, extremo cedido por el Ajax que, junto al argentino Alan Varela, ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes y creativos del equipo entrenado por su progenitor.



Pero para medirse mañana al Barcelona, el Oporto todavía no sabe si podrá contar con un nombre bien conocido por la afición azulgrana: Pepe.



El veterano exdefensa madridista intenta recuperarse a tiempo de su lesión, y de no hacerlo, sería una pérdida de peso dada su larga experiencia en partidos contra el Barça, el tercer equipo al que más veces se ha enfrentado en su carrera, en 25 ocasiones, sólo por detrás del Sporting de Portugal y el Atlético de Madrid.



Además del internacional portugués, el español Marcano también está lesionado, mientras que el luso David Carmo cumplirá sanción, por lo que el Oporto sólo dispondrá de un central, Fábio Cardoso.



Alineaciones probables:



Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gündogan, Pedri, De Jong; Raphinha, Joao Félix y Lewandowski.



Oporto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Pepe (o Grujic), Jorge Sánchez; Pepê, Alan Varela, Stephen Eustáquio, André Franco; Evanilson y Taremi.



Árbitro: Daniele Orsate (ITA).



Estadio: Estadio Olímpico Lluís Companys.



Horario: 21:00 horas.

