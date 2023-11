El PSOE exige a Hazte Oír retirar las imágenes de Sánchez caracterizado como Hitler

El PSOE ha advertido a la plataforma Hazte Oír de que si no retira las imágenes en las que aparece Pedro Sánchez caracterizado como Adolf Hitler en 48 horas acudirá a los tribunales, pero la citada entidad ha avanzado que no va a callarse.



Ha sido la propia organización la que ha hecho público el burofax que ha recibido desde el PSOE, que considera que los autobuses puestos en circulación por Hazte Oír con la polémica imagen de Sánchez y con las siglas del partido pueden ser constitutivos de delito.



Las imágenes, avisan, pueden implicar una infracción de los derechos de marca del PSOE y constituir publicidad ilícita, además de vulnerar el derecho a la propia imagen y al honor del presidente del Gobierno. El mensaje que se lanza podría ser considerado injurioso, calumnioso o incluso incitar al odio contra el partido y sus representantes.



"Hazte Oír no va a callarse por mucho que Pedro Sánchez y el PSOE nos amenacen, lo cual demuestra lo que denunciamos en nuestra campaña, que son auténticos dictadores que silencian las voces contrarias", ha manifestado en un comunicado el director de la asociación, Miguel Tomás.

