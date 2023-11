España pedirá a Israel "garantías" de que no se repetirán las acusaciones a Pedro Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la embajadora israelí en Madrid ha sido convocada para expresarle un "rechazo tajante" a las acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para pedir "garantías" de que no se repetirán en el futuro.



Así lo ha explicado en rueda de prensa en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que se celebra en el Recinto Modernista de Sant Pau, en Barcelona, después de que Israel acusara a Sánchez de "apoyo al terrorismo" de Hamás.



Albares no ha desvelado qué día y hora el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado a la embajadora de Israel en Madrid, pero sí ha comentado el "doble mensaje" que se le trasladará.



El Gobierno español le expresará su "rechazo tajante a unas palabras falsas e inaceptables" contra Sánchez y le pedirá explicaciones "claras" y la "garantía de que no se van a volver a producir en el futuro".



"Es la embajadora de Israel la que tiene que dar explicaciones sobre esas palabras", ha insistido en rueda de prensa tras reunirse con el canciller palestino, Riyad al-Maliki.



Después de que Hamás agradeciera este sábado la "postura clara y audaz" del presidente del Gobierno de España, Albares ha declinado comentar el "comunicado de una organización terrorista" y ha recordado que la posición oficial española sobre esta organización y su ataque del 7 de octubre contra Israel "ha sido muy clara".

