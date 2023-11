El PPE y Feijóo se citan en Barcelona contra el "ataque" de Sánchez a los valores europeos

Los populares europeos, con la presencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PPE en la Eurocámara Manfred Weber a la cabeza, se citan hoy en Barcelona, en unas jornadas que han arrancado con críticas al "ataque" de Pedro Sánchez a los valores europeos por la amnistía.



El Partido Popular Europeo celebra este lunes una conferencia, con intervenciones de distintos dirigentes populares de España y Europa, para apoyar la recuperación económica y censurar la estrategia política del Gobierno español.



En su discurso de apertura, la eurodiputada y vicepresidenta de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha cargado contra la amnistía pactada por el PSOE con los independentistas catalanes y ha asegurado que Europa ve con "sonrojo" lo que pasa en España.



"Nadie va a arrancar a los españoles la libertad y la democracia que tanto les costó arrancar a nuestros padres. España es una gran nación, donde los valores europeos han arraigado para siempre, por eso Europa se la juega tanto ante una amnistía profundamente antieuropea", ha dicho Montserrat.



La representante popular ha remarcado que, desde la transición, España ha vivido la "grandeza moral" de ser una "nación reconciliada", basada en los valores europeos, y que ahora son "atacados".



"Le pedimos a Europa que escuche a jueces y fiscales, a las empresas, contra un pacto de 'lawfare' que acaba con la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho", ha reiterado Montserrat.



Por su parte, el también eurodiputado y vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Siegfried Muresan, ha advertido de que vulnerar el Estado de Derecho pone en peligro la llegada de los fondos europeos Next Generation a España, con el precedente del bloqueo de ayudas a Polonia y Hungría por vulnerar derechos fundamentales, lo que quitaría, dice el popular, un instrumento para el crecimiento de la economía española.



"Los fondos europeos sólo pueden llegar a España si se respeta el estado de derecho. La ley de amnistía es un ataque claro a las normas y los valores europeos. Hemos venido a proteger el Estado de derecho", ha asegurado Muresan. "Nos preocupa la vulneración al Estado de derecho, estamos con los españoles. No queremos seguir en silencio".



A su juicio, "España necesita un presidente que tenga la confianza de Europa, para los ciudadanos y las empresas españolas. Necesita un presidente que resuelva problemas, no que los genere".



En la conferencia del Partido Popular Europeo (PPE), participarán, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el ministro italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Antoni Tajani, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, o el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, entre otros.



La conferencia del PPE se desarrolla con dos mesas europeas, sobre los principios del Estado de derecho y la recuperación económica tras la pandemia de la covid-19, respectivamente, y finalizará a primera hora de la tarde con las intervenciones de Feijóo y Weber.

